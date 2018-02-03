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Amerika nükleer silah kapasitesini artırmaya hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Nükleer Durum İnceleme Belgesini yayınladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:45
Amerika nükleer silah kapasitesini artırmaya hazırlanıyor

Ulusal Güvenlik ve Ulusal Savunma Belgelerinden sonra, ülkenin nükleer kapasite durumunu mercek altına alan Nükleer Durum İnceleme Belgesinin detayları Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan tarafından açıklandı.

Shanahan, 2018 Nükleer Durum İnceleme Belgesinin nükleer kapasite,  komuta ve kontrol sistemini büyük ölçüde modernize edilmesi gerektiğini ortaya  koyduğunu söyledi.

Müsteşar, ABD'nin denizaltılardan fırlatılan balistik füze harp  başlıklarını azaltıp bunun yerine ABD'nin Soğuk Savaş sırasında kullandığı  denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerini modernize ederek tekrar sahaya  çıkaracağını açıkladı.

Bunun uluslararası anlaşmaları ihlal edecek herhangi bir yeni savaş  başlığı sayısını veya nükleer stok miktarını artırmayacağını ifade eden Shanahan  ABD'nin nükleer gücünü "en uç durumlarda" kullanmayı düşüneceğini belirtti.

- Mattis'ten Soğuk Savaş vurgusu

Belgede açıklamalarına yer verilen Savunma Bakanı Mattis ise  uluslararası güvenlik bakımından son derece karmaşık bir dönemden geçildiği bir  noktada ABD'nin nükleer gücünü modernize etmesinin önemine işaret etti.

Rusya'nın ilk başta ABD ile birlikte nükleer güçlerini azalttığını  hatırlatan Mattis, Moskova'nın daha sonra stratejik olmayan nükleer silahlarının  büyük çoğunluğunu tekrar devreye soktuğunu ifade etti.

Mattis şöyle devam etti:

"Bundan daha büyük bir sorun da Rusya'nın nükleer gerilimi  tırmandırmaya dayalı askeri strateji ve kabiliyetleri benimsemesidir. Bu  gelişmeler Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve müttefiklerimizi nükleer güçle  tehdit etmesi ile birleşince Moskova'nın büyük güç yarışına girmeye karar  verdiğini gösteriyor."

Mattis söz konusu belgenin "nükleer silahların nükleer saldırıları  caydıracağı ve nükleer güçler arasındaki geniş kapsamlı konvansiyonel savaşları  engelleyeceği" tezi üzerine oturtulduğunu kaydetti.

- Nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık

Belgede ABD'nin nükleer kapasitesinin "nükleer ve nükleer olmayan  saldırılara karşı caydırıcılık", "müttefik ve ortaklara güvence vermek",  "caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmak" ve "belirsiz geleceği  garanti altına almak" üzere modernize edilmesini gerektiği ifade edildi.

Belgede, ABD'nin nükleer silahalarının, denizaltılardan fırlatılan  balistik füzeler taşıyabilen 14 Ohio sınıfı denizaltı, 400 tek harp başlıklı  MinutemanIII füzelerinden oluşan karada konuşlu kıtalararası balistik füzeler,  nükleer kapasiteli 46 B-52 ve 20 B-1 bombardıman uçakları ile F-15 uçaklarının  taşıdığı havadan fırlatılan nükleer başlıklı seyir füzelerinden oluştuğu ifade  ediliyor.

Ohio sınıfı denizaltıların devam etmekte olan Columbia sınıfı yeni  nesil nükleer kapasiteli denizaltılarla değiştirileceği ifade edilen belgede  Pentagon'un karada konuşlu nükleer silahlarını, Karada Konuşlu Stratejik  Caydırıcı Güç programı kapsamında modernize edileceği belirtiliyor.

Belgede yeni nesil B-21 Raider tipi nükleer kapasiteli bombardıman  uçaklarının da 2020'nin ortalarında görev alacağı dile getiriliyor.

- F-35 uçaklarına nükleer görev

ABD'nin mevcut havadan fırlatılan seyir füzelerinin uzun menzil  Stand-Off seyir füzeleri ile değiştirileceği ifade edilen belgede söz konusu  füzelerin ileri düzey entegre hava savunma sistemlerinden sıyrılabileceği ve  bombardıman uçaklarının kapasitesine katkı sağlayacağı kaydediliyor.

ABD'nin stratejik olmayan nükleer kapasitesinin F-15E uçakları ile  taşınan B61 bombalarından ve çift rollü hava araçlarından oluştuğu ifade edilen  belgede "ABD mevcut, yaşlanmakta olan çift rollü hava araçlarının yerini almak  üzere nükleer kapasiteli ileri intikal F-35 uçaklarına nükleer kapasite ekliyor."  ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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