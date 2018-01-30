Amerika medyasından PYD itirafı!

Suriye’de terör örgütlerini temizlemek için Afrin’e operasyon düzenleyen Türkiye’nin sahadaki başarısının ardından önde gelen ABD gazeteleri terör örgütünü destekleyen Washington’ın büyük bir hata yaptığı yorumlarıyla doldu.

BOMBACILARLA İTTİFAK

Washington’ın DEAŞ taktiklerine bile sarılan YPG’den vazgeçememesinden rahatsız olan New York Times gazetesi, Afrin’de teröristlerce gerçekleştirilen intihar bombası saldırısının ardından, “Bu, ABD’yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor” dedi. New York Times’ın yorumunda, Afrin’de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD’yi ‘intihar bombacılarıyla’ ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

BAŞARISIZLIĞA MAHKUM

Amerikan hükümetinin, müttefiki Türkiye ile sürtüşme yaşamasına rağmen YPG’yi bölgede tercih etmesine ilişkin Washington Post gazetesi ise, “ABD YPG’yi seçerse Türkiye’yi kaybeder. Amerika’nın Suriye stratejisi başarısızlığa mahkum. YPG seçilirse ABD kaybedecek” ifadeleri kullanıldı.

TRUMP, ERDOĞAN’A İTİRAF ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın ABD kamuoyunun YPG’ye verilen silah desteğinden rahatsız olduğunu bizzat kendisine söylediğini şu sözlere aktarmıştı: “Amerikan halkı ‘Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?’ diyor. Sayın Başkan bunu bana kendisi söyledi. 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı oldu. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz”

MÜNBİÇ’TEN AYRILMIYORUZ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Türkiye’nin Afrin’den sonra yeni terör yuvalarını temizlemek için girmeyi düşündüğü Münbiç’ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün ABD’nin terör örgütüyle ilişkisini kesip, verilen silahları da toplayarak Münbiç’ten çekilmesi gerektiğini belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Münbiç’i de bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız” demişti.