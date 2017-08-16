Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika konut başlangıçlarında beklenmedik düşüş

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 0,8 artış beklentisine karşın yüzde 4,8 azaldı. İnşaat izinleri de temmuzda yüzde 4,1 düşüşle beklenenden fazla geriledi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:03
Amerika konut başlangıçlarında beklenmedik düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 1 milyon 155 bin oldu. Son 5 ayın dördünde gerileyen konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 225 bin veya yüzde 0,8 artış seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin temmuzda yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 223 bine gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 240 bine ya da yüzde 2,8 gerilemesi bekleniyordu. 

Bu arada, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 215 binden 1 milyon 213 bine revize edildi. Veri söz konusu dönemde mart ayından bu yana ilk yükselişini kaydetmişti. Ayrıca, temmuz ayına ait inşaat izinleri de 1 milyon 254 binden 1 milyon 275 bine düzeltildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:03
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!
    1. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    2. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    3. Amerika konut başlangıçlarında..
    4. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    5. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    6. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    7. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    8. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    9. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    10. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    11. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    12. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    13. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    14. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    15. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    16. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    17. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    18. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    19. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    20. Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...