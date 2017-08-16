Amerika konut başlangıçlarında beklenmedik düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 1 milyon 155 bin oldu. Son 5 ayın dördünde gerileyen konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 225 bin veya yüzde 0,8 artış seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin temmuzda yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 223 bine gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 240 bine ya da yüzde 2,8 gerilemesi bekleniyordu.

Bu arada, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 215 binden 1 milyon 213 bine revize edildi. Veri söz konusu dönemde mart ayından bu yana ilk yükselişini kaydetmişti. Ayrıca, temmuz ayına ait inşaat izinleri de 1 milyon 254 binden 1 milyon 275 bine düzeltildi.