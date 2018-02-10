Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika, konsolosluk çalışanını Türkiye'ye teslim etti

Amerika'nın, İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik amir yardımcısı Nazmi Mete Cantürk'ü 31 Ocak'ta savcılığa teslim ettiği, Cantürk'ün elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu ortaya çıktı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:11
Amerika, konsolosluk çalışanını Türkiye'ye teslim etti

Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ekimde Nazmi Mete Cantürk hakkında gözaltı kararı verildi. Cantürk'ün 2008- 2017 yılları arasında son dönem çok sayıda FETÖ'den adli işlem gören çok sayıda şüpheliyle irtibatı olduğu iddia edildi. Cantürk, Ekim'de yapılan aramalarda bulunamadı. Geçtiğimiz günlerde soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ABD, 31 OCAK'TA SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

ABD Başkonsolosluğu, Cantürk'ü 31 Ocak'ta savcılığa teslim etti. Cantürk, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorgulandı. Nazmi Mete Cantürk sorgusunun ardından elektronik kelepçe ile ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde ABD Başkonsolosluğu'nda diplomatik güvenlik federal polis teşkilatı memuru olduğunu söyleyen Cantürk, ABD Dışişleri Bakanlığı yerel çalışanı olduğunu belirtti. ABD Başkonsolosluğu'ndaki görevinden önce ise 4.5 yıl Londra'da bir şirkette çalıştığını aktardı.

Cantürk'ün 2008-2017 yılları arasında irtibatlı olduğu isimler arasında kritik pozisyonlarda görev almış FETÖ şüphelilerinin olduğu öne sürülüyor. Cantürk'e sorgusunda bu isimlerle olan irtibatı ve tanıyıp tanımadığı soruldu. Cantürk konsoloslukta çalışırken bu isimlerin o dönem memur olarak görev yaptıkları savunmasında bulundu. Cantürk'e eşinin Bank Asya'daki hesabında 17-25 Aralık sonrası hesap artışıyla ilgili de sorular yöneltildi. Cantürk bu soruya, eşine babasından para geldiğini, evine en yakın bankanın Bank Asya olmasından dolayı eşinin parayı bu bankaya yatırdığı savunmasında bulundu.

SABAH

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:11
  1. FETÖ
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • ErdoganErdogan51 dk önce
    Ne demek ev hapsi?.) Atın içeri. Demek ki birşeyler saklıyor yoksa bu kadar zaman niye konsolosluk ta saklıdır. Demekki kaçacak yada kaçırılacak.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 31 kişi gözaltında
  1. İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 31 kişi..
  2. Odalara neşter milleti sevindirdi
  3. Teröristlere gönderilen 250 bin..
  4. Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona..
  5. ABD'nin Arapça kanalında FETÖ skandalı!
  6. İsrail'de sirenler çalıyor! Netanyahu..
  7. Karabük'te otobüs durağında şüpheli..
  8. CHP Atatürk maskesiyle soyuyor
  9. ‘Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız’
  10. 18 Şubat’a kadar açık
  11. Dosyalar Erdoğan'a sunuluyor! Yeni..
  12. Ülker’in 2017 kârı yüzde 39 arttı
  13. THY, dolulukta rekor kırdı
  14. En verimli yıl
  15. Kahramanmaraş'ta feci kaza! 8 ölü 8..
  16. YPG'li teröristlere gönderilecekti!..
  17. TSK öldürülen terörist sayısını..
  18. Ülkemizin enerjisi için çalışacağız
  19. "Gölete çivi bile çakmadık, değer..
  20. Sertifikalı dairede yüksek kazanç..
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü