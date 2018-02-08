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Amerika Kongresi'nde en uzun konuşma rekoru kırıldı

Amerika Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Kongre’de sekiz saati aşkın konuşma yaparak bir rekora imza attı.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:02
Amerika Kongresi'nde en uzun konuşma rekoru kırıldı

Pelosi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaçak göçmen ailelerin çocuklarının korunmasına ilişkin bir programı savundu.

Program sayesinde iş bulanların başarı hikayelerini anlatan Pelosi'nin konuşması 8 saat 7 dakika sürdü.

Pelosi, konuşmasının ardından “Kongre tarihçileri, 1909'dan bu yana Kongre’de en uzun konuşmayı benim yaptığımı söylediler” dedi.

Pelosi’nin konuşmasına Kongre’deki Demokrat Partililer genel olarak olumlu tepkiler verirken Demokrat Partinin Illinois Temsilcisi Luis Gutierrez “umarım Cumhuriyetçiler karşısında da güçlü durmaya devam edebilir.” dedi.

Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, “Pelosi’nin olumlu yaklaşımlarını gördük. Bu kendisi için çok iyi. Konuşması da harikaydı. Fakat önemli olan Cumhuriyetçilerin baskılarına rağmen prensiplerine sahip çıkmasıdır.” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında, DACA programını 6 ay içerisinde sona erdireceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:02
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