Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika - K.Kore gerilimi onlara yaradı

Altına yönelen yatırımcılar, temmuzda yüzde 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,41 getiri elde etti

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:27
Amerika - K.Kore gerilimi onlara yaradı

Küresel siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda risk iştahının azalması sonucu "güvenli liman" olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, temmuzda yüzde 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,41 getiri elde etti.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bu nedenle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldiğini ifade ederek, altın fiyatlarında yönü jeopolitik ve siyasi risklerin belirlediğini söyledi.

TAHMİNLER

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İntergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Ons altın 1.300 dolar seviyesini kırar ve aynı zamanda dolar/TL de 3,57 seviyesini geçerse gram altında 155 lira zirvesine doğru seyirler oluşabilir" dedi.

AA Finans Analisti Memiş, "Yıl sonuna kadar altının ons fiyatında 1.350-1.400 dolar seviyelerinin test edilmesi sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:27
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın ABD'sinde neler oluyor! Topluca istifa ettiler
    1. Trump'ın ABD'sinde neler oluyor!..
    2. Türk lubünden Nasri'ye dudak uçuklatan..
    3. Barça'da forma fiyaskosu! 1 tane..
    4. Vatan haini Adil Öksüz'ün kardeşi..
    5. İlhan yine şampiyon
    6. Angela Merkel'e 'muhatabımız değilsin'..
    7. Kaza yeri incelemesinde Hero tişörtü..
    8. Adana'da atla yük taşımak yasaklandı
    9. Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik..
    10. Ankara Emniyet Müdürü'nden son dakika..
    11. Ankara Emniyet Müdürü'nden önemli karar
    12. Düzce'de kadın hırsız çetesi kıskıvrak..
    13. Hastalar golf arabasıyla taşınıyor
    14. Kırıkkale’de nöbette kaza kurşunu: 1..
    15. Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı..
    16. Eski polislere FETÖ operasyonu: 12..
    17. 3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de..
    18. Amerika - K.Kore gerilimi onlara yaradı
    19. Mevlüt Çavuşoğlu'dan Barcelona..
    20. Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’