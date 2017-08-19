Amerika - K.Kore gerilimi onlara yaradı

Küresel siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda risk iştahının azalması sonucu "güvenli liman" olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, temmuzda yüzde 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,41 getiri elde etti.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bu nedenle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldiğini ifade ederek, altın fiyatlarında yönü jeopolitik ve siyasi risklerin belirlediğini söyledi.

TAHMİNLER

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İntergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Ons altın 1.300 dolar seviyesini kırar ve aynı zamanda dolar/TL de 3,57 seviyesini geçerse gram altında 155 lira zirvesine doğru seyirler oluşabilir" dedi.

AA Finans Analisti Memiş, "Yıl sonuna kadar altının ons fiyatında 1.350-1.400 dolar seviyelerinin test edilmesi sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.