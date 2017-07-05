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Amerika: Karara uymayan her ülke...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayarak, "Küresel bir tehdidi durdurmak için küresel bir eylem gerekir. Kuzey Kore'nin misafir işçilerini barındıran, askeri veya ekonomik menfaat sağlayan veya BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan her ülke tehlikeli bir rejimi destekliyor ve azmettiriyor." ifadesini kullandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:00
Amerika: Karara uymayan her ülke...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Küresel bir tehdidi durdurmak için küresel bir eylem gerektiğini vurgulayan Tillerson, şunları kaydetti:

  • "Kuzey Kore'nin misafir işçilerini barındıran, askeri veya ekonomik menfaat sağlayan veya BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan her ülke tehlikeli bir rejimi destekliyor ve azmettiriyor. Tüm ülkeler Kuzey Kore'ye nükleer silah elde etme arayışlarının sonuçları olacağını açıkça göstermeli. Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerini BM Güvenlik Konseyinin önüne getirmek ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden hesap sormak adına daha güçlü tedbirler alma niyetindeyiz."

Bakan Tillerson ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik takımı ile durumu müttefiklerle koordineli bir şekilde değerlendirdiğini duyurdu.

Bir açıklama da Pentagon'dan

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ise yazılı açıklamasında, Pyongyang'ın kıtalararası balistik füze denemesini kınadı.

Ülkesinin, müttefikleriyle bölgeyi yakından izlediğini belirten White açıklamasında, "Deneme, Kuzey Kore'nin ABD ve müttefiklerine tehdit teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Kore Cumhuriyeti ile isabetli atış kabiliyetlerimizi göstermek üzere ortak bir tatbikat yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Güney Kore ve Japonya'nın güvenliğine bağlılığını yineleyen White, ülkesinin Kore Yarımadası'nı barışçıl yollarla nükleerden arındırmaya çalıştığına dikkati çekti.

  • ABD-Güney Kore ortak tatbikatı
  • Pentagon'un açıklamasında, ABD ile Güney Kore'nin 4 Temmuz'daki tatbikatına, Kuzey Kore'ye karşı kullanılacak unsurların katıldığı bilgisi paylaşıldı.
  • Tatbikatta ABD Karar Kuvvetleri taktiksel füze sistemleri ile Güney Kore'nin Hyunmoo II füzelerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Sistemler çok hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir ve angaje edilebilir. Yüksek isabet vuruş kabiliyeti ile Güney Kore-ABD ittifakının tüm hava koşullarında zamanlama açısından kritik bir dizi hedefi vurmasını sağlıyor." ifadelerine yer verildi.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:00
  1. Japonya
  2. Japon
  3. Güney Kore
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