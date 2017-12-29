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Amerika İstanbul Başkonsolosluğu’na başvurular başladı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin çözülmesinin ardından Sarıyer İstinye’deki ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na vatandaşlar erken saatte gelerek vize başvurusunda bulundu.

29 Aralık 2017 Cuma 10:31
Amerika İstanbul Başkonsolosluğu’na başvurular başladı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye’deki ABD ’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi.

'RED CEVABI ALDIM'

Vize için başvuran bir vatandaş , "İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak red aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi.Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:31
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  2. türkiye
  3. vize krizi
  4. Dünya basını
  5. KONSOLOSLUK
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