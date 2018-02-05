"Amerika Irak’tan çekilmeye başladı"

ABD için Irak’a paralı asker gönderen şirketler, terör örgütü DAEŞ’in yenilmesinin ardından Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmeye başladığını belirtti.

Irak’taki silahlar ve ekipmanların Afganistan’a kaydırıldığını duyuran AP haber ajansı, geçen hafta çok sayıda Amerikan askerinin ülkeden ayrıldığını bildirdi.

İki Iraklı yetkili de, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Irak’tan askerleri çekme konusunda karar aldığını ifade etti.

Ancak AP haber ajansı, kaç askerin çekildiğinin bilgisini bütün uğraşlarına rağmen öğrenemediğini de duyurdu.