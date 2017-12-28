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Amerika ile vize krizinde sıcak saatler!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir saat içinde vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapması bekleniyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
Amerika ile vize krizinde sıcak saatler!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir saat içinde krizin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapması bekleniyor.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

HÜRRİYET

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
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