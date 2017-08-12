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Amerika ile Kuzey Kore gizli gizli görüşüyor iddiası!

Amerikan haber ajansı Associated Press, ABD ile Kuzey Kore'nin karşılıklı tehditlere rağmen aylardır görüştüklerini duyurdu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:32
Amerika ile Kuzey Kore gizli gizli görüşüyor iddiası!

Haberde, görüşmeleri gerçekleştiren diplomatların isimleri de verildi.

ABD’yle Kuzey Kore’nin, tırmanan gerilime rağmen aylardır gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Amerikan haber ajansı Associated Press’in (AP) haberine göre, iki ülke aylardır bir arka kanal diplomasisi halinde.

AP’nin ismi verilmeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, görüşmelerde Amerikan tarafını, Kuzey Kore politikaları konusundaki özel temsilcisi Joseph Yun temsil ediyor. Kuzey Kore adına görüşmelere katılşan isimse, ülkenin Birleşmiş Milletler’deki üst düzey diplomatlarından Pak Song Il.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:32
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