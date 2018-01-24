Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika hükümeti içinde "gizli örgüt" iddiası

ABD Gözlem Merkezi Komite Başkanı Trey Gowdy, FBI ve Adalet Bakanlığı içinde Başkan Trump aleyhine çalışan gizli bir örgütün bulunduğunu iddia etti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:19
Amerika hükümeti içinde "gizli örgüt" iddiası

ABD Gözlem Merkezi Komite Başkanı Trey Gowdy, iki FBI personeli arasında geçen “kayıp” mesajlarda ABD Başkanı Trump’ı kötülemesini kanıt göstererek ABD hükümeti içinde “gizli bir örgüt”ün olduğunu iddia etti.

Gowdy, Pazartesi günü, FBI ajanı Peter Strzok ve FBI avukatı Lisa Page arasındaki mesajlaşmada Başkan Trump’a karşı çalışan, Adalet Bakanlığı ve FBI mensubu kişilerden müteşekkil bir “gizli örgüt”ten söz etti.  

Gizli mesajlaşmaların gerçekleştiği zaman Aralık 2016’da Başkanlık değişimi ve Mayıs 2017’deki  Robert Muller’in Rusya soruşturmasının başladığı dönemini kapsıyor.

Gowdy, söz konusu kişilere konu ile ilgili açıklama yapma çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:19
  1. trump
  2. DÜNYA Haberleri
  • Gara zorGara zor1 sa önce
    Feto yakında oradabüyük bir darbe yapacakmış
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Meteorolojiden fırtına uyarısı
  1. Meteorolojiden fırtına uyarısı
  2. Messi'den Arda Turan'a veda mesajı
  3. Akademisyenler için 'mecburi hizmet'..
  4. İşte Erdoğan'ın okuduğu şiirin tamamı
  5. Avrupa ülkesi, Zeytin Dalı'nı protesto..
  6. 'Remezen' sonunda yakalandı! Tam 12..
  7. ABD ve Rusya arasında kritik Afrin..
  8. Şehitin vasiyeti gerçekleşti
  9. Tekirdağ'da yangında mahsur kalanları..
  10. Abdurrahim Albayrak'tan transfer..
  11. Komşudan skandal çağrı: AB Afrin'e..
  12. Ticari araçlar için ÖTV müjdesi
  13. 'Her tweet, teröre karşı bir kurşundur'
  14. ABD Savunma Bakanı Mattis'e "yılanlı"..
  15. Robinho ilk antrenmanına çıktı
  16. Karabükspor, Özdemir'i kadrosuna kattı
  17. Uludağ'da kar fırtınası ve yoğun sis..
  18. Orgeneral Akar'dan sürpriz ziyaret!
  19. Esed yüzlerce sivili katletti
  20. Bulgaristan'dan Afrin çıkışı! Avrupa..
Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
Show TV’de PKK propagandası!
Show TV’de PKK propagandası!