Amerika hükümeti içinde "gizli örgüt" iddiası

ABD Gözlem Merkezi Komite Başkanı Trey Gowdy, iki FBI personeli arasında geçen “kayıp” mesajlarda ABD Başkanı Trump’ı kötülemesini kanıt göstererek ABD hükümeti içinde “gizli bir örgüt”ün olduğunu iddia etti.

Gowdy, Pazartesi günü, FBI ajanı Peter Strzok ve FBI avukatı Lisa Page arasındaki mesajlaşmada Başkan Trump’a karşı çalışan, Adalet Bakanlığı ve FBI mensubu kişilerden müteşekkil bir “gizli örgüt”ten söz etti.

Gizli mesajlaşmaların gerçekleştiği zaman Aralık 2016’da Başkanlık değişimi ve Mayıs 2017’deki Robert Muller’in Rusya soruşturmasının başladığı dönemini kapsıyor.

Gowdy, söz konusu kişilere konu ile ilgili açıklama yapma çağrısında bulundu.