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Amerika heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle bir araya gelecek.

23 Ocak 2018 Salı 10:18
Amerika heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda

Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin de dahil olduğu heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada da toplantı yapacak.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:18
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