Amerika hava saldırısının görüntüleri yayınlandı!

ABD savaş uçaklarının Deyr ez Zor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı. Pentagon'un Suriye'deki partneri YPG'lileri korumak için gerçekleştirdiği saldırıda bazı Rus askerlerinin de öldüğü bildiriliyor. Yayınlanan kayıtta tanklar ve diğer askeri araçların yerle bir edildiği net şekilde görülüyor. Rus medyasına göre öldürülen askerlerinden bazılarının isimleri şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.