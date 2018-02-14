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Amerika hava saldırısının görüntüleri yayınlandı!

Deyr ez Zor'da terör örgütü YPG'lileri korumak için havalanan Amerikan savaş uçaklarının rejim askerleri ve Hizbullah milislerini bombaladığı kayıtlar resmen paylaşıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:36
Amerika hava saldırısının görüntüleri yayınlandı!

ABD savaş uçaklarının Deyr ez Zor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı. Pentagon'un Suriye'deki partneri YPG'lileri korumak için gerçekleştirdiği saldırıda bazı Rus askerlerinin de öldüğü bildiriliyor. Yayınlanan kayıtta tanklar ve diğer askeri araçların yerle bir edildiği net şekilde görülüyor. Rus medyasına göre öldürülen askerlerinden bazılarının isimleri şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:36
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