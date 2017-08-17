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Amerika, Guam'daki askeri üssü medyaya açtı!

Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidiyle odak haline gelen Batı Pasifik'teki ABD toprağı Guam adasında askeri havva üssü medya mensuplarına tanıtıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:00
Amerika, Guam'daki askeri üssü medyaya açtı!

Kuzey Kore ile nükleer füze gerilimi yaşayan ABD, Guam adasındaki hava üssünün kapılarını medya mensuplarına açtı. Kameralar, Andersen Hava Üssü’nde B-1B Lancer tipi bombardıman uçağının kalkışına tanıklık etti. Uçağın rotasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ADADAKİ ABD VARLIĞI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ada sakinlerine, nükleer saldırı sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini anlatan yazılar dağıttığı açıklandı. Batı Pasifik’teki en büyük deniz üslerinden birine de ev sahipliği yapan adada ABD’nin 7 bin askeri bulunuyor.

ABD öncülüğündeki bölge ülkeleri sık sık ortak tatbikat düzenleyerek Kuzey Kore’ye gözdağı veriyor.Buna karşın, turistlerin bölgeye ilgisi artarak devam ediyor. 170 bin nüfuslu adayı bir yılda ziyaret eden turist sayısı 1.5 milyonu buluyor.

TURİSTLER BÖLGEYE GELMEKTEN KEYİF ALIYOR

Yetkililer, ABD-Kuzey Kore geriliminin ardından medyanın adaya ilgisinin, ziyarete gelen turist sayısını artırdığına işaret ediyor. Guam'da tatil yapan bir turist duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Aslında, Kuzey Kore'nin füze tehdidinden çok korkuyoruz. Ama buraya gelmek için çok para harcadık ve gezimizi iptal etmek istemiyoruz."

ABD-KUZEY KORE GERİLİMİ

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Guam’a füze saldırısı düzenlemeden önce bir süre daha ABD'nin tavrını izleyeceğini açıklamıştı. Kim, ABD için "ahmak yankee’ler" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, "Kuzey Kore akılsızca davranırsa silahlarımız yüklü ve hedefe kilitli" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:00
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