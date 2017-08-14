Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika 'gerilim hattına' ayak basıyor! Flaş ziyaret

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, başta Çin olmak üzere Kore Yarımadası'na giderek bölgedeki tansiyonun nabzını ölçecek.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:22
Amerika 'gerilim hattına' ayak basıyor! Flaş ziyaret

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Washington’la Pyongyang arasında karşılıklı tehditlerin yapıldığı bir dönemde görüşmelerde bulunmak için Kore Yarımadası’nda.

Voice Of America'da yer alan habere göre, Güney Kore yolunda gazetecilere konuşan Dunford, askerin önceliğinin Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak için yönetimin diplomatik çabalarıyla, ekonomik çabasını desteklemek, bu çabanın başarısız olması ihtimaline karşı da askeri seçeneklere hazırlıklı olmak olduğunu kaydetti.

ÇİN İLE YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLECEK

Dunford bölgeye ziyaretinin amacının müttefikler Güney Kore ve Japonya’ya güven vermek, Çin’le de yanlış anlamaları önlemek için askeri işbirliği kurmak olduğunu söyledi.

TEHDİT KABUL EDİLEMEZ

"Bu durumdan savaş olmadan çıkmaya bakıyoruz" diyen Dunford, bununla birlikte kendisinin de Pyongyang’ın ABD’yi ve bölgedeki müttefiklerini nükleer silahlarla tehdit ettiği bir dünyanın kabul edilemez olduğunu söylediğini hatırlattı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:22
  1. abd
  2. Güney Kore
  3. japonya
  4. Kuzey Kore
  5. washington
  6. pyongyang
  7. joseph dunford
  8. dunford
  9. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    1. Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    2. Büyük korku! AVM'de yangın çıktı
    3. Geçici personele ek ödeme yok!
    4. Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor?..
    5. Tuvaletlerdeki el kurutma makineleri..
    6. Mesud Barzani, Jirki aşiretine taziye..
    7. Bakan Faruk Özlü: Yerli otomobil için..
    8. Calvo: Burnuna atılacak bir yumrukla..
    9. Aykut Kocaman neşteri vurdu! Ozan ve..
    10. Mavi Marmara gazisine İsrail zulmü
    11. ByLock’u geliştiren hain bakın kim..
    12. Otel yatırımları hız kesmiyor
    13. Amerika'da gösteriler gittikçe..
    14. Borsa haftaya artışla başladı
    15. Akşener ve ekibi Samsun'dan çıkacakmış
    16. Amerika 'gerilim hattına' ayak..
    17. Kansere çare arıyordu! Ürettiğiyle iş..
    18. CHP yabancı ajanları ziyaret etti
    19. Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9..
    20. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 43..
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...