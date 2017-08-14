Amerika 'gerilim hattına' ayak basıyor! Flaş ziyaret

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Washington’la Pyongyang arasında karşılıklı tehditlerin yapıldığı bir dönemde görüşmelerde bulunmak için Kore Yarımadası’nda.

Voice Of America'da yer alan habere göre, Güney Kore yolunda gazetecilere konuşan Dunford, askerin önceliğinin Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak için yönetimin diplomatik çabalarıyla, ekonomik çabasını desteklemek, bu çabanın başarısız olması ihtimaline karşı da askeri seçeneklere hazırlıklı olmak olduğunu kaydetti.

ÇİN İLE YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLECEK

Dunford bölgeye ziyaretinin amacının müttefikler Güney Kore ve Japonya’ya güven vermek, Çin’le de yanlış anlamaları önlemek için askeri işbirliği kurmak olduğunu söyledi.

TEHDİT KABUL EDİLEMEZ

"Bu durumdan savaş olmadan çıkmaya bakıyoruz" diyen Dunford, bununla birlikte kendisinin de Pyongyang’ın ABD’yi ve bölgedeki müttefiklerini nükleer silahlarla tehdit ettiği bir dünyanın kabul edilemez olduğunu söylediğini hatırlattı.