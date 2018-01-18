Amerika geri adım attı

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Bu yeni silahlı oluşuma ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) adı verilmişti. Bu açıklamadan hemen sonra ise Türkiye'den çok sert tepki gelmişti.

Tüm yaşananların ardından ABD'den bir geri adım geldi ve 'sınır muhafız' gücünün oluşturulmayacağı duyruldu.

ABD GERİ ADIM ATTI

Pentagon yayınladığı bir basın açıklamasıyla ana omurgasını PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacağını duyurdu.

Pentagon açıklamasında, ABD'nin Suriye'de yerel güçlere eğitim vermeyi sürdüreceği ve bu eğitimin amacının topraklarına dönen yerinden edilmiş insanların güvenliğini artırmak olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğratma noktasındaki çabalarımız konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf olmayı sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.