Amerika, Gazze’yi boğmaya çalışıyor

Amerika, gayrimeşru çocuğu İsrail’in çıkarlarına hizmet etmeye devam ediyor... ABD’nin önceki gece Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’yi akıl dışı bir kararla terör listesine almasını değerlendiren Filistinli siyasi analistler, Trump’ın İsrail’in uyguladığı ablukayı tamamlayarak Gazze’yi boğmaya, Hamas’a veya Gazze’ye mali yardımda bulunanları korkutmaya çalıştığını belirtti.



Filistinli siyasi analist Mustafa es-Savvaf, ABD’nin 1997 yılında Hamas’ı “Yabancı Terör Örgütleri” listesine aldığını hatırlatarak, ABD’nin Heniye’yi terör listesine almasının bir anlam ifade etmediğini belirtti. ABD’nin bu karar ile İsrail ablukasıyla boğuşan Gazze’deki durumu daha da derinleştireceğine dikkati çeken Savvaf, “ABD bu karar ile Gazze’ye uygulanan ablukayı tamamlamayı ve Hamas’ın mali kaynaklarını kurutarak, Filistin’e destek verenlere terör listesine alınabileceği yönünde bir uyarıda bulunmayı hedefliyor” dedi. Savvaf, ABD’nin “Siyonist rejim” tarafgirliğine de dikkati çekerek, “Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin davasını yok etme ve işgalci İsrail’e karşı meşru direnişle mücadele projesini tamamlayan adımdır” diye konuştu.



HAMAS’IN DÜŞMANI ABD DEĞİL, İSRAİL



Filistinli analist İbrahim el-Medhun ise ABD’nin bu kararla sadece Hamas lideri Heniye’yi değil Filistin direnişini hedef aldığını vurgulayarak, “ABD’nin bu kararı, Gazze ablukasını derinleştirmeyi hedefliyor. Hamas için yeni bir şey söz konusu değil. ABD, aynı zamanda başta Heniye olmak üzere Hamas ile muamele eden ülkeleri de korkutmayı amaçlıyor. ABD, bu karar ile İsrail tarafgirliğini bir kez daha ispat etti. Ancak Hamas bu oyuna gelmeyecektir. Düşmanı İsrail’dir. ABD ile karşı karşıya gelmek istemez” görüşünü dile getirdi. İsrailli gazeteci Zvi Yehezkeli ise ABD’nin Heniye’yi terör listesine alma kararının gerilimi tırmandıracağını ifade etti.