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Amerika gazetesinde Afrin rezaleti! F-16'ları durdurun

Washington Post gazetesi Afrin kantonunun Eş Başkanı Hevi Mustafa adlı teröriste Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili makale yazdırdı.

23 Ocak 2018 Salı 11:26
Amerika gazetesinde Afrin rezaleti! F-16'ları durdurun

FETÖ liderine tam sayfa makale yazdıran ABD'nin Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı sonrası harekete geçti. Afrin'deki terör yönetiminin sözde eş başkanı Hevi Mustafa'ya makale yazdıran gazete teröristlerin yalan yanlış ifadelerini yayınlayarak bir skandala imza attı.

ABD'YE ÇAĞRI TÜRK UÇAKLARINI DURDURUN

Makalede Türkiye'nin operasyonunu karalamaya çalışan terör örgütü yöneticisi ABD'den uçuşa yasak bölge talebinde bulundu.

PYD'li Hevi Mustafa makalenin sonunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki PYD'lilerin Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmasını önleyen bir anlaşma yaptığını anımsatarak, benzer bir "uçuşa yasak bölgeyi" Afrin'de de uygulama sokma çağrısı yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:26
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