Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika düğmeye bastı 200 bin kişiyi sınır dışı edecek

ABD yönetiminin, yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için düğmeye bastığı bildirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:33
Amerika düğmeye bastı 200 bin kişiyi sınır dışı edecek

ABD yönetiminin, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için düğmeye bastığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki El Salvadorluların durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Kirstjen Nielsen'in bu konuda bir karara vardığına atıf yapılarak, "El Salvador, Başkan Donald Trump yönetimi altında 'Geçici Koruma Statüsünü' kaybeden dördüncü ülke olmuştur. El Salvadorlular, doğal afetlerden etkilenen yabancılara yönelik insani destek programdan en fazla yararlanan kesimdi." ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada, El Salvadorluların Eylül 2019'a kadar göçmenlikle ilgili yasal durumlarını ayarlamaları, aksi halde sınır dışı edilecekleri vurgulandı.

Bakanlığın El Salvadorluların durumlarıyla ilgili değerlendirmesinde, artık El Salvador'da depremin izlerinin ve etkisinin kalmadığı, dolayısıyla bu kişilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2001 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 944 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Trump yönetimi, 2017 yılı içinde benzer şekilde doğal afetlerin ardından ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu programı uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:33
  1. abd
  2. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    1. ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    2. Fazıl Say'a büyük şok! Reddedildi...
    3. Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar..
    4. Terör örgütü YRK'dan İran'daki..
    5. Kayserispor'dan kötü prova!
    6. Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    7. Amerika düğmeye bastı 200 bin kişiyi..
    8. Kocaman: Transfer isteriz ama...
    9. Fransız Alpleri'nde 'kırmızı alarm'
    10. Ceza alan FETÖ sanığı mahkeme heyetini..
    11. Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni..
    12. SPK'dan eski Bank Asya yöneticilerine..
    13. Tunceli’de terör örgütüne darbe
    14. ‘ATİK’ uyuşturucuya geçit vermedi
    15. 2018 de Yeni Trend Mobilyalar
    16. Dün Türkeş bugün Bahçeli... Türkeş,..
    17. Rusya açıkladı: 13 silahlı İHA ile..
    18. Ümraniye'de Ocak ayında kültür sanat..
    19. Gökyüzü Koleji bursluluk sınavına..
    20. Hayal Ortağım sanatın sesi oldu
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...