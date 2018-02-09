'Amerika cüret edemez'

Türkiye’ye karşı PKK’lı teröristlere her türlü desteği veren ABD ordusu yeni bir skandala imza attı. Amerikalı generaller, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin sonrası operasyona hazırlandığı Münbiç’e giderek teröristlerle poz verdi, Türkiye’yi de tehdit etti. Fırat Kalkanı bölgesinin Münbiç sınırında Mehmetçiğe sadece 1.5 kilometre mesafede PKK’lılarla kol kola fotoğraf veren ABD’li iki general, “Eğer bir tehdit algılarsak karşılık veririz” ifadeleriyle tehdit savurdu. PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret eden Irak ve Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard, “Burada olmaktan onur duyuyoruz ve bunu da herkesin bilmesi gerektiğine inanıyoruz” diyerek Münbiç’ten çıkmayacakları mesajı verirken, Washington’un DEAŞ karşıtı koalisyonundaki en yüksek rütbeli askeri olan Korgeneral Paul E. Funk ise Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonu halinde misliyle karşılık vereceklerini savundu.

‘BENİM İŞİM SAVAŞMAK’

“Bölgede DEAŞ’a karşı savunmayı sürdürmek için buradayız” diyen ve PKK’yı desteklemeye devam edeceklerini yineleyen Funk, Ankara’nın uyarılarına rağmen bölgeden askeri varlıklarını çekmeyeceklerini vurguladı. Türkiye’nin Afrin’den sonra Münbiç’e yönelik operasyon düzenleme ihtimalinden endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruya Funk, “Benim işim endişe duymak değil, savaşmak” cevabı verdi. PKK’nın müttefiki Pentagon cephesinden gelen bu sözler, Ankara-Washington hattını bir kez daha elektriklendirdi. Skandal sözlerin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın Ankara’yı ziyaretinden hemen önce sarf edilmesi dikkat çekti. ABD yayın kuruluşu CNN ise bölgede ABD’li komutanların PKK’lılarla omuz omuza fotoğraflarını yayınlayarak ülkesinin teröristlere desteğini yineledi.

SADECE KENDİSİNİ BAĞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık uyarılarına rağmen ABD ordusunun Münbiç ve PKK ısrarını sürdürmesi, önümüzdeki günlerde Suriye cephesini daha da hareketlendirecek. ABD ordusundan gelen bu açık tehdidi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt’a sorduk. Amerikalıların cephede hiçbir zaman Türkiye ile karşı karşıya gelemeyeceğini belirten Başbozkurt, “ABD, Türk askeriyle karşı karşıya gelmez. Tarihte de böyle bir şey görülmemiştir. Bu generalin yaptığı, kendi şahsına münhasır bir şeydir. Onun söylediği bu kelimeler kendisini bağlar. ABD’nin ne Savunma Bakanlığını ne devletin yöneticilerini bağlamaz” dedi.

GEREKLİ CEVABI ALIRLAR

Washington’un, NATO üyesi Türkiye ile asla çatışmak istemeyeceğine işaret eden Başbozkurt, “Bunun göstergesi olarak da, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye’ye ziyarette bulunacak. Bu generalin yaptığı şey psikolojik harekattır. Bu tablo, ABD’nin halen kurumlar arasında yaşanan kopukluğun göstergelerinden biridir” açıklaması yaptı. Başbozkurt, şunları kaydetti: “Amerika, PKK/PYD canisiyle, bilmediği, tanımadığı bir sistemle asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir savaşa giremez. Bu yapılan psikolojik harekâttır. Eğer Türk askeriyle karşı karşıya gelirse gereken cevabı alacağını biliyor. Bu asker strateji bilmiyor, tüm söyledikleri kendisini bağlar. Ona bunu bir akıl söyletiyor ki, bu devlet aklı değildir. CNN’i destekleyen akıldır. Amerika hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Ortadoğu coğrafyasında asla karşı karşıya gelemez.

Eğer gelirse yalnızlığa itilmiş olur ve bu yanlış politikasının büyük maliyetleri olur. Böyle bir şeyi de asla göze alamaz. Türkiye izin vermezse orada hareket dahi edemezler. İncirlik’ten uçak bile kaldıramaz. Bu, devlet aklının düşüncesi olamaz.”

Biz ‘çekil’ dedik mi dedik ötesi yok

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, ABD ordusunun son skandalını şöyle değerlendirdi: “Bizi taktik birtakım hadiselerin etkilememesi lazım. ABD, Türkiye'ye aleni bir savaş açmış durumda. Artık Washington ve Pentagon açıklamalarına çok takılmamamız lazım. Akıllı hareket etmeliyiz. Biz binlerce yıllık Türk devletiyiz. 15 Temmuz darbe girişimiyle dayak yemiş bir ordu 40 gün sonra Fırat Kalkanı'yla terörist koridora hançeri soktu. Bunu ABD'ye rağmen yaptı. Ardından İdlib’e girdi. Şimdi de sıcak denize inme planlarına Afrin’de çomağını soktu. Bu korgeneralin Münbiç’e gidip bu açıklamaları yapması, kıvılcımı tekrar alevlendirmekten öteye gitmez. Biz “çekil” dedik mi ABD’ye? Dedik. Bunun ötesi yok.”

GEREKİRSE ÜLTİMATOM

“1919’da Atatürk liderliğinde Türk milleti bunları nasıl tokatladı, şimdi de aynı şekilde emperyalizmle mücadelede bir ölüm kalım savaşı veriyoruz. Dolayısıyla ABD'nin yaptığı, malumun ilanı. Şu anda Türk-Amerikan savaşı yaşanıyor. Münbiç’te bunu mu yapıyorlar, İncirlik’te, Diyarbakır’da, Kürecik’te, gerekirse verilir bir ültimatom, 'uçak kaldırmanı yasaklıyorum'. Gerekirse, o üslerdeki ABD askerlerini bir süre oradaki yemekhanelerde misafir edebiliriz. Hareket bile edemezler. Biz bugün teröre karşı bir mücadele yürütüyoruz. Bu millet topyekün bir beka savaşı veriyor. ABD bunu unutmamalı. Kaldı ki ABD'nin Türk askerinin karşısına çıkma ihtimali yok. Bunu iç kamuoyuna anlatamazlar. Biz Amerikan menşeili PKK/PYD ile zaten savaşıyoruz. Ama kendi askeriyle çıkamaz.”