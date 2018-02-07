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Amerika çekilmemek için DAEŞ’i hortlatıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı harekatından rahatsız olan ABD ve Batılı güçler yeni oyunları devreye koymaya başladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 04:20
Amerika çekilmemek için DAEŞ’i hortlatıyor

ABD ve batılı ülkeler, terör örgütüne silah, mühimmat ve askeri zırhlı araçlar gönderdikleri gibi yeni oyunlarını sahneye koymaya devam ediyorlar. ABD, Suriye’den çıkmamak için yeni oyunları sahnelemeye çalışıyor. ABD, PKK/YPG işbirliği ile DAEŞ terör örgütü ile Rakka’da anlaşma yaparak DAEŞ’li teröristlerin bir kısmını Mısır’ın Sina yarım adasındaki güvenli bölgelere taşımış, bir kısmını ise Afrin’e düzenlenecek operasyonda kullanmak üzere üslerine yerleştirmişti. Harekatın ilk günlerinde birkaç DAEŞ’li teröristi canlı bomba olarak sahaya sürmüş, Özel Kuvvetlerin (Bordo Bereliler) dikkati ile teröristler etkisiz hale getirilerek planları boşa çıkarılmıştı.

‘TÜRKİYE’NİN MEŞRU KAYGILARI VAR’

ABD Savunma Bakanlığı baş sözcüsü Dana White, “Türkiye’nin meşru kaygıları var. Türkiye’nin operasyonu sınırlamasını istedik. Bu DAEŞ’le mücadelede dikkat dağıtan bir durum” açıklaması yaparken, hedef saptırarak bölgede kalmak istediklerini açıkça dile getirmiş oldu. ABD ve batılı müttefikleri, uluslararası ajans ve medya organlarına sürekli DAEŞ terör örgütünün yeniden güç kazandığına yönelik haberler yaptırarak, DAEŞ’le mücadele kapsamında bölgeden ayrılmak istemediklerini vurgulamaya çalışıyorlar. ABD’nin maşası terör örgütü PKK/YPG de elinde tutuğu DAEŞ’li teröristlere Suriye’nin değişik yerlerinde eylem yaptırmaya hazırlıyor. PKK/YPG’nin sözde sözcüsü Mustafa Balli, “Türkiye’nin Afrin’i işgalinden beri IŞİD Güney’de güçleniyor” diyerek ABD’nin bölgeden çıkmasını istemediğini vurguluyor. 

Balli, “Güney’de DAEŞ’e karşı savaş ile Afrin’de Türklere karşı savaş, aynı savaş. Türkler IŞİD’e yeniden büyümesi için bir fırsat vermek istiyorlar. Türk işgalinden önce DAEŞ’i yok etmeye çok yaklaşmıştık” diyerek algı oluşturmaya çalışıyor.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 04:20
  1. ABD
  2. PKK/YPG
  3. Dana White
  4. DAEŞ
  5. Mustafa Balli

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