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Amerika bunu da yaptı! Teröriste helikopter hizmeti

Çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir diğer terör örgütü DEAŞ ile gizli ittifakına dair ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:50
Amerika bunu da yaptı! Teröriste helikopter hizmeti

ABD'nin desteklediği ve çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir diğer terör örgütü DEAŞ ile gizli ittifakına dair ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Daha önce Rusya basını, ABD'nin kontrolündeki SDG kamplarında DEAŞ'lı militanların eğitildiğini ileri sürmüştü. Bu kez Suriye'de ABD helikopterlerinin "DEAŞ liderlerini SDG bölgeleri arasında taşıdığı" öne sürüldü.

Suriye'nin haber ajansı Sana, yerel kaynaklara dayandırdığı Haseke mahreçli haberinde, "ABD'li birçok helikopterin gece saatlerinde Deyr ez Zor kırsalının kuzeyi Sed el Vafidin kampına indiklerine dikkat çeken yerel kaynaklar, daha sonra Haseke kentinin güneyi Basil Barajı yakınlarına indiklerini ifade etti. Kaynaklar helikopterlerin içinde SDG olarak bilinen ve ABD'nin kullandığı silahlı grupların yanında bulunan DEAŞ'lı elebaşılarını taşıdıklarının altını çizdiler" denildi.

2017'DE 39 BİN KİŞİ YAŞAMINI

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017'de Suriye'de 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğu ve 2 bin 100'den fazla çocuğun da öldürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:50
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