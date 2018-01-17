Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika böyle uyardı! Vasiyetinizi yazıp gidin

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'ye gitme planı olan vatandaşlarını, gitmeden önceden 'vasiyetlerini yazmaları konusunda uyardı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:26
Amerika böyle uyardı! Vasiyetinizi yazıp gidin

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına Kuzey Kore seyahatlerinden önce vasiyetlerini yazma, varsa çocukları ve evcil hayvanlarını güvendikleri insanlara emanet etmeleri ve cenaze işlemlerini organize etmelerini önerdi.

İki yıl önce Pyongyand'da 22 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in kaldığı otelde bulunan siyasi bir posteri çalma suçlaması ile 15 yıl hapse ve ağır iş cezasına çarptırılması, 15 aydan uzun bir süre sonra haziranda tıbbi nedenlerle serbest bırakılması ve ABD'ye beyninde hasarla gönderilmesi, kısa süre sonra da hayatını kaybetmesi üzerine Kuzey Kore'ye seyahat yasağı koyan Washington, Kuzey Kore'de bir ABD Büyükelçiliği bulunmadığından vatandaşlara yardımcı olunamayacağını da hatırlattı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:26
  1. kore
  2. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi gözaltına alındı
    1. Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi..
    2. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...
    3. Türkiye Katar ordusu için yaptı
    4. Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    5. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    6. BTK'dan Wikipedia açıklaması
    7. Çin'de roket parçası kasabaya düştü
    8. Para kasasını market arabasıyla..
    9. Oyuna kızdı annesini tek kurşunla..
    10. Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye..
    11. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    12. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
    13. Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    14. Samsunspor Teknik Direktörü..
    15. Güney-Kuzey Kore anlaştı!
    16. Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı
    17. ABD ve NATO’nun oynadığı oyunlara..
    18. Mardin'de eşarplı ve etekli suç..
    19. Teröristler fena tutuştu
    20. Bursa'da Suriye uyruklu kadın boğazı..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…