Amerika böyle uyardı! Vasiyetinizi yazıp gidin

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına Kuzey Kore seyahatlerinden önce vasiyetlerini yazma, varsa çocukları ve evcil hayvanlarını güvendikleri insanlara emanet etmeleri ve cenaze işlemlerini organize etmelerini önerdi.

İki yıl önce Pyongyand'da 22 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in kaldığı otelde bulunan siyasi bir posteri çalma suçlaması ile 15 yıl hapse ve ağır iş cezasına çarptırılması, 15 aydan uzun bir süre sonra haziranda tıbbi nedenlerle serbest bırakılması ve ABD'ye beyninde hasarla gönderilmesi, kısa süre sonra da hayatını kaybetmesi üzerine Kuzey Kore'ye seyahat yasağı koyan Washington, Kuzey Kore'de bir ABD Büyükelçiliği bulunmadığından vatandaşlara yardımcı olunamayacağını da hatırlattı.