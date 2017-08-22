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Amerika bombalarıyla ayağını kaybetmişti!

Milyonlarca hacı adayı hac farizasını yapmak için kutsal topraklara akın etti. Mekke'ye dünyanın dört bir yanından gelen hacı adaylarından birinin durumu hepsinden özeldi.

22 Ağustos 2017 Salı 10:14
Amerika bombalarıyla ayağını kaybetmişti!

Adı Atabek Mecid.  Amerika’nın Afganistan’ı işgali sonrası Amerika’nın yaptığı bir bombalama sonucu tek ayağını kaybetmiş. Yıllardır hayalini kurduğu mübarek topraklara gelmek bu sene nasip olmuş.

Tavaf esnasında herkesten daha gayretli Atabek amca.

Buna şükür diyor. "Eğer iki bacağımı da kaybetsem. Buraya sürünerek dahi gelirdim. Allah bana burayı gösterdi. Artık ölsem de gam yemem." diye sözlerini gözyaşlarıyla bitiriyor.

Haber7

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:14
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