Amerika bombalarıyla ayağını kaybetmişti!

Adı Atabek Mecid. Amerika’nın Afganistan’ı işgali sonrası Amerika’nın yaptığı bir bombalama sonucu tek ayağını kaybetmiş. Yıllardır hayalini kurduğu mübarek topraklara gelmek bu sene nasip olmuş.

Tavaf esnasında herkesten daha gayretli Atabek amca.

Buna şükür diyor. "Eğer iki bacağımı da kaybetsem. Buraya sürünerek dahi gelirdim. Allah bana burayı gösterdi. Artık ölsem de gam yemem." diye sözlerini gözyaşlarıyla bitiriyor.





Haber7