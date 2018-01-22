''ABD bizi tehdit etti: İstanbul’u bombalarız!''

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. Yıllardır terör örgütü PKK’yı gizliden gizliye destekleyen ABD ve batılı güçler artık teröristlere alenen yardım ederek sınırlarımızın dibinde devlet kurdurmaya çalışıyor.

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Yıllardır resmiyette 'müttefik' olarak nitelendirilen ABD’nin, terör örgütü YPG/PKK silah yardımında bulunmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst perdeden karşı çıkmıştı. Bu doğrultuda uyarıları dinlemeyen ABD'ye karşı Türkiye, sınırlarının hemen dibinde ABD tarafından yürütülen sinsi oyuna ve ABD’nin ikiyüzlü tavrına karşı önce Fırat Kalkanı Harekatı ardından Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

ABD TEHDİT ETMİŞ: İSTANBUL'U BOMBALARIZ!

Türkiye’ye dost gibi görünen ABD’nin gerçek yüzü artık ortaya çıktı. Türkiye’de yıllar boyu ‘müttefik’ dediğimiz ABD’nin Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde Türkiye’yi tehdit ettiği ortaya çıktı. Ecevit verdiği bir röportajda haşhaş ekimine izin veren düzenlemeden dolayı ABD’nin İstanbul’u bombalamakla tehdit ettiğini açıklamıştı.

Eski Türkiye’de İstanbul’u bombalamakla tehdit eden ABD’nin ‘kara ordusu’ olan YPG/PKK Suriye’de Mehmetçik tarafından imha ediliyor.

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