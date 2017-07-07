Amerika bir kez daha uyardı! Barzani'den yeni açıklama

Barzani, aldıkları referandum kararından geri dönmeyecekleri belirterek, konuyla ilgili çatışma ve anlaşmazlıkların önüne geçmek için Bağdat ve bölgesel güçlerle diyalog halinde olacaklarını söyledi.

Bağımsızlık referandumunun, statüsü tartışmalı olan Kerkük'te de düzenleneceğini belirten Barzani, "Kerkük halkı referandumda ne karar alırsa alsın buna saygı duyulmalı" dedi.

ABD İKİNCİ KEZ UYARIYOR

Barzani, bağımsızlık referandumundan geri dönüş yok dese de bu konuda ABD'den yeni bir uyarı geldi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, "Bağımsız referandumu Irak anayasasina uygun olmalı. Irak'ın geleceğinin tayini, Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki uzlaşıya dayalı olmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN İLK UYARISI

ABD Dışişleri Bakanı Rix Tillerson, daha önce Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi arayarak IKBY'nin referandum kararını desteklemediğini söylemişti.