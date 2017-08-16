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Amerika Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne o isim atandı

ABD'de Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine  geçici olarak Hope Hicks'in getirildiği bildirildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:55
Amerika Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne o isim atandı

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, İletişim Direktörlüğü görevinden  alınan Anthony Scaramucci'nin yerine, iletişim danışmanı olarak görev yapan Hope  Hicks'in geçici olarak getirildiği belirtildi. 28 yaşındaki Hicks'in yaklaşık iki  haftadır ara verilen Beyaz Saray basın toplantılarına katılıp katılmayacağı  konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yaklaşık 10 gün yaptıktan  sonra görevinden alınan Scaramucci, Hicks'in göreve getirilmesi üzerine sosyal  medya Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Scaramucci yaptığı paylaşımda "Hope harika birisidir ve çok iyi bir iş  ortaya koyacaktır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Geçici olarak göreve getirilen Hope Hicks, ABD Başkanı Donald Trump'ın  kampanyasında da aktif rol almıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:55
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