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Amerika basını: Irak'ta ABD kaybetti İran kazandı

ABD basını, ABD'nin Irak işgalinden sonra bölgede kazançlı çıkan ülkenin İran olduğunu yazdı. ABD'nin bölgedeki mezhep gerilimini artırdığını kaydeden gazete, İran'ın bölgedeki nüfuzunu artırmak için yumuşak ve sert güç kullandığını ifade ediyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:19
Amerika basını: Irak'ta ABD kaybetti İran kazandı

New York Times gazetesi Musul operasyonu sonrası yayınladığı bir değerlendirme yazısında Irak'ta esas kaybedenin ABD olduğunu yazdı.

Gazete, ABD'nin 14 yıl önce Irak'ta Saddam rejimini devirerek Irak'ı işgal ettiğini ve burada kan döktüğünü yazıyor. Bush yönetiminin sözde 'Irak'a demokrasi götürme' vaadi ile başlattığı katliam ve işgalin "Ortadoğu'da demokratik ve yüzü Batı'ya dönük bir mihenktaşı oluşturma potansiyeli gördüğü' için başlatıldığını iddia ediyor.

Gazete ABD'nin Irak'ı işgale hazırlandığı süreçte Tahran’ın gelişmeleri farklı okuduğunu yazdı. NYT, “İlk günden itibaren ise İran, 1980’lerde kanlı bir şekilde savaştığı eski düşmanından (Irak) bir sadık ülke yaratma potansiyeli gördü. Eğer başarılı olursa Irak bir daha asla tehdit olmaz, İran’ın nüfuzunu arttırmak için bir atlama tahtası olabilirdi. Bu yarışta İran kazandı, ABD kaybetti” ifadelerini kullanıyor.

Akdeniz'e açılan bir koridor istiyor

Gazete, İran’ın bölgedeki temel hedefinin ise Tahran’dan Akdeniz’e kadar uzanan bir koridoru etkin bir şekilde kontrol etmek olduğunu iddia ediyor. Irak’ın eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin sözlerine yer veren gazete, Zebari’nin İran için “Irak’ta İran nüfuzu hakim” dediğini kaydediyor.

Bölgede nüfuzunu genişletme peşinde

NYT, Irak’ı işgal etmesinin bölgedeki mezhep gerilimini artırdığını ifade ediyor. İran’ın Irak’ın yanı sıra Lübnan, Suriye, Yemen ve Afganistan’da da nüfuzunu genişletmeye çalıştığını ve bunun için yumuş ve sert güç kullandığını belirtiyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:19
  1. Suriye
  2. Afganistan
  3. İran
  4. Akdeniz
  5. Lübnan
  6. Times
  7. Yemen
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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