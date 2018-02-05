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Amerika bankaları birer birer Bitcoin'i yasaklıyor

JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:12
Amerika bankaları birer birer Bitcoin'i yasaklıyor

Güney Kore’nin kripto para piyasası işlemlerini gerçek kişilerin hesapları ile sınırlandırmasının ardından sanal dünyanın en gözde ödeme şekline bir darbe de ABD’den geldi.

ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı. JPMorgan sözcüsü Mary Jane Rogers, transferler sırasında oluşabilecek risknedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Bank of America’dan yapılan açıklamada ise kripto transferlerinin cuma günü durdurulduğu, uygulamanın tüm bireysel ve kurumsal kredi kartlarını kapsadığı ancak ATM kartlarının durumdan etkilenmeyeceği duyuruldu.

Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak politikalarını gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

18 Aralık’tan bu yana değerinin yarıdan fazlasını kaybetti ve kasımdan bu yana ilk kez 8 bin dolar altına geriledi. Bu hızlı düşüşte giderek artan hükümet sınırlamaları, manipülasyon korkusu ve Facebook’un kripto para reklamlarını yasaklayacağını açıklaması etkili oldu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:12
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