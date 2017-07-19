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'Amerika bağımsızlık referandumunun ertelenmesinden yana'

Irak'taki Türkmen Kalkınma Partisi Başkanı İlhanlı, bağımsızlık referandumunun 25 Eylül'de yapılması planını ABD'li yetkililerin desteklemediğini belirtti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:02
'Amerika bağımsızlık referandumunun ertelenmesinden yana'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkmen Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed İlhanlı, "bağımsızlık referandumu"nun 25 Eylül'de yapılması planını ABD'li yetkililerin desteklemediğini belirtti.

IKBY Referandum Yüksek Heyet Konseyi Üyesi ve Erbil Milletvekili İlhanlı yaptığı açıklamada, "Erbil'den bir heyet, referandum meselesini ele almak için birkaç defa Washington'da temaslarda bulundu. ABD'li yetkililer referandumun ertelenip önümüzdeki yıl yapılmasından yana." dedi.

Irak'ta Nisan 2018'de düzenlenmesi öngörülen genel seçimlere işaret eden İlhanlı, "ABD, Kürdistan bölgesinin, genel seçimlere katılmasını istiyor ve referandumun da aynı tarihte yapılmasını istiyor." diye konuştu

Türkmen milletvekili, ABD'nin terör örgütü DEAŞ sonrası Irak'ta referandumdan dolayı Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerin zayıflaması ve Kürtlerin genel seçimlere katılmamasından endişe duyduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, geçen hafta Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Başbakan İbadi ve Başkan Barzani ile görüştüm. Herkesle istişare ettik. Referandumun eylül ayında yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de dün, referandumun dikkatleri Irak'ın öncelikli hedeflerinden başka yöne çevireceği gerekçesiyle kaygılı olduklarını bildirmişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, siyasi parti temsilcileriyle 7 Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıklamış, statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:02
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Kürdistan
  3. Kerkük
  4. Erbil
  5. Washington
  6. Mesut Barzani
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