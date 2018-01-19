Amerika asla vazgeçmeyecek

Türkiye sınırında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını açıklayan ABD, Türkiye'den Afrin'e operasyon sinyali gelmesiyle çelişkili açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin yapacağı operasyonu ertelemek ve engellemek isteyen ABD'den geri adım niteliğinde açıklamalar gelse de ABD planından asla vazgeçmeyecek.

Türkiye'nin her operasyon sinyali sonrası ABD benzer tavır içine giren ABD hatırlanacağı gibi Soçi zirvesi sonrası Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak artık terör örgütü YPG’ye yardımı keseceklerini açıklamıştı. Ancak o günden bugüne kadar değişen bir durum yok hatta ABD planını bir adım daha öteye taşımaya çalışıyor.

ABD TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'DEN NEDEN VAZGEÇMİYOR

​Astana süreci ile Suriye masasının dışında kalan ABD, bölgede kalıcı olabilmek için her türlü adımı atmaktan kaçınmıyor. İlk olarak 3'lü ittifakı sabote etmeye çalışan ABD daha sonra Rus üssüne düzenlenen 'hayalet' saldırı ile Türkiye-Rusya ve İran ittifakını bozma bozmaya çalıştı. Rusya'nın tuzağa düşmemesi ve Putin'in saldırının arkasında kimin olduğunu biliyoruz Türkiye ve Türk askeri yok açıklaması sonrası ABD'nin planları bir kez daha suya düştü.

ABD'NİN PYD PLANI



Bölgedeki varlığını sürdürebilmek için elinde bir tek terör örgütü PYD kalan ABD şimdi de terör örgütü PYD'yi düzenli ordu haline getirmeye ve bu sayede de terör örgütü PYD'nin bölgede otorite olarak kabul edilmesini sağlamak istiyor.

Öte yandan bir taşla iki kuş vurmak isteyen ABD bölgedeki zengin petrol yataklarını da gözüne kestirdi. ABD'nin petrol planını kaleme alan New York Times gazetesi "Amerika, 2 yıldır bölgeye ciddi bir şekilde yatırım yapıyordu. Şimdi bir devlet oluşturma amacı var. Bu bölge aslında Suriye'nin en zengin petrol yataklarına sahip." yorumunda bulundu

AÇIKLAMALAR TATMİN ETMEDİ! OPERASYON AN MESELESİ



ABD'nin Suriye masasında olabilmek için elinde bir tek PYD'nin kaldığını ve bundan vazgeçmeyeceğini bilen Ankara, Afrin ve ardından asıl büyük tehlikenin bulunduğu Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıkları tamamladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla ilgili "Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık" dedi. Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna ise 'Hayır' yanıtını verdi.

İŞTE WASHİNGTON'UN TUTMADIĞI SÖZLER



1- ABD kara gücüne dönüştürdüğü YPG'li terör unsurlarından desteğini DEAŞ yenilgiye uğratıldığı halde desteğini çekmedi.

2- ABD, YPG'ye silah sağlarken, "Operasyonel işbirliği" dedi. Ankara'nın tepkisi karşısında bu kez Suriye Demokratik Güçleri (SDG) şemsiyesi altında YPG'yi kamufle etmeye çalıştı.

3- Menbiç'in, DEAŞ'tan temizlenmesi sonrası YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği sözü verildi. Ancak, YPG'liler, ABD bayrağı altında bölgede varlığını sürdürdü.

4- YPG'ye sağlanan silahlar, DEAŞ'la mücadele sonrası toplanmadı. Hatta bir orduya yetecek kadar 4 bin ağır ve zırhlı silah verildi.

5- 'Suriye Sınır Koruma Gücü kuracağız' açıklaması yapan ABD, Türkiye'nin tepkisi sonrası "YPG'ye askeri eğitim vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde ağız değiştirdi.