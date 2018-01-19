Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika asla vazgeçmeyecek

Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası 'geri adım' açıklamaları yaparak operasyonu engellemeye çalışan ABD, PYD planından vazgeçmeyecek.

19 Ocak 2018 Cuma 12:36
Amerika asla vazgeçmeyecek

Türkiye sınırında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını açıklayan ABD, Türkiye'den Afrin'e operasyon sinyali gelmesiyle çelişkili açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin yapacağı operasyonu ertelemek ve engellemek isteyen ABD'den geri adım niteliğinde açıklamalar gelse de ABD planından asla vazgeçmeyecek.

Türkiye'nin her operasyon sinyali sonrası ABD benzer tavır içine giren ABD hatırlanacağı gibi Soçi zirvesi sonrası Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak artık terör örgütü YPG’ye yardımı keseceklerini açıklamıştı. Ancak o günden bugüne kadar değişen bir durum yok hatta ABD planını bir adım daha öteye taşımaya çalışıyor.

ABD TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'DEN NEDEN VAZGEÇMİYOR

​Astana süreci ile Suriye masasının dışında kalan ABD, bölgede kalıcı olabilmek için her türlü adımı atmaktan kaçınmıyor. İlk olarak 3'lü ittifakı sabote etmeye çalışan ABD daha sonra Rus üssüne düzenlenen 'hayalet' saldırı ile Türkiye-Rusya ve İran ittifakını bozma bozmaya çalıştı. Rusya'nın tuzağa düşmemesi ve Putin'in saldırının arkasında kimin olduğunu biliyoruz Türkiye ve Türk askeri yok açıklaması sonrası ABD'nin planları bir kez daha suya düştü.

ABD'NİN PYD PLANI

Bölgedeki varlığını sürdürebilmek için elinde bir tek terör örgütü PYD kalan ABD şimdi de terör örgütü PYD'yi düzenli ordu haline getirmeye ve bu sayede de terör örgütü PYD'nin bölgede otorite olarak kabul edilmesini sağlamak istiyor.

Öte yandan bir taşla iki kuş vurmak isteyen ABD bölgedeki zengin petrol yataklarını da gözüne kestirdi. ABD'nin petrol planını kaleme alan New York Times gazetesi "Amerika, 2 yıldır bölgeye ciddi bir şekilde yatırım yapıyordu. Şimdi bir devlet oluşturma amacı var. Bu bölge aslında Suriye'nin en zengin petrol yataklarına sahip." yorumunda bulundu

AÇIKLAMALAR TATMİN ETMEDİ! OPERASYON AN MESELESİ

ABD'nin Suriye masasında olabilmek için elinde bir tek PYD'nin kaldığını ve bundan vazgeçmeyeceğini bilen Ankara, Afrin ve ardından asıl büyük tehlikenin bulunduğu Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıkları tamamladı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla ilgili "Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık" dedi. Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna ise 'Hayır' yanıtını verdi.

İŞTE WASHİNGTON'UN TUTMADIĞI SÖZLER

1- ABD kara gücüne dönüştürdüğü YPG'li terör unsurlarından desteğini DEAŞ yenilgiye uğratıldığı halde desteğini çekmedi.
2- ABD, YPG'ye silah sağlarken, "Operasyonel işbirliği" dedi. Ankara'nın tepkisi karşısında bu kez Suriye Demokratik Güçleri (SDG) şemsiyesi altında YPG'yi kamufle etmeye çalıştı.
3- Menbiç'in, DEAŞ'tan temizlenmesi sonrası YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği sözü verildi. Ancak, YPG'liler, ABD bayrağı altında bölgede varlığını sürdürdü.
4- YPG'ye sağlanan silahlar, DEAŞ'la mücadele sonrası toplanmadı. Hatta bir orduya yetecek kadar 4 bin ağır ve zırhlı silah verildi.
5- 'Suriye Sınır Koruma Gücü kuracağız' açıklaması yapan ABD, Türkiye'nin tepkisi sonrası "YPG'ye askeri eğitim vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde ağız değiştirdi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:36
  1. abd
  2. Türkiye
  3. suriye
  4. TSK
  5. terör örgütü
  6. PYD
  7. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Meclisi'nden Yahudileri sevindiren karar
    1. Alman Meclisi'nden Yahudileri..
    2. Afrin'de flaş gelişme! Rus askerleri..
    3. İsrail'den yeraltına güvenlik duvarı
    4. MEB'den 'Çince seçmeli ders' için..
    5. Emmanuel Adebayor'dan flaş açıklama: O..
    6. Katar'ı haritadan sildiler!
    7. Bu işleri yapanlar erken emekli oluyor
    8. 15 Temmuz'da İncirlik Üssü'nde mesai..
    9. Cesare Prandelli'ye şok! Görevine son..
    10. 'Yaş Mühim Değildir' dediler,..
    11. Amerika asla vazgeçmeyecek
    12. Flaş Gelişme! Fenerbahçe'den..
    13. Milli Savunma Bakanı Nurettin..
    14. Bakan Canikli'den Afrin açıklaması!
    15. Fenerbahçe'de yıldız futbolcu..
    16. Başbakan net konuştu: Müsamaha..
    17. İzmir'de üniversite binasında çıkan..
    18. Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya..
    19. Kırşehir'de "Gaybubet evi"nde banka..
    20. Beşiktaş yıldız golcü ile prensip..
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu