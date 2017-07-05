Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika anında yanıt verdi! Füzeler ateşlendi

Kuzey Kore'nin ilk kıtalararası balistik füzesini test ettiğini doğrulayan Washington, Güney Kore ile birlikte tatbikata girişti. Kim Jong-un'a gözdağı veren tatbikatta bu kez karşı füzeler ardı ardına fırlatıldı.ABD, Pyongyang'ın denemesinden saatler sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.Çin, Kuzey Kore krizini çözmek için Rusya'nın planını kabul etti. Plana göre, ABD ve müttefiklerinin icra ettiği büyük tatbikatlara son verilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin de her tür füze ve nükleer programı dondurması sağlanacak.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:56
Amerika anında yanıt verdi! Füzeler ateşlendi

Dünya, dün gece saat 02.40'tan bu yana Kuzey Kore'nin fırlattığı nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzenin (ICBM) şokunu yaşıyor. Kim Jong-un, 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaşan Hwasong-14 adlı ABD topraklarını vurabileceğini duyurdu.

Nükleer füzeleri asla pazarlık konusu yapmayacaklarını belirten Kim, Hwasong-14'ün atom ve hidrojen bombaları taşıyabildiğini söyledi.

Dünyayı titreten denemenin ardından ABD ve Güney Kore, birlikte tatbikata girişti. Uluslararası haber ajansları, Doğu Denizi kıyılarında fırlatılan çok sayıda füzenin fotoğrafını arka arkaya dünyaya geçti.

Kuzey Kore'ye karşı icra edilen tatbikatta Ordu Taktik Füze Sistemi ile Hyunmoo Missile II füzeleri ateşlendi.

Paju'daki tatbikatta ise tankların sahne aldığı görülüyor.

ABD kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson son füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu kabul etti. Tillerson, "Washington nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyecektir" dedi.

Hwasong-14'ün ABD'nin batısındaki Alaska'yı vurabileceği tahmin ediliyor.

ABD'nin Güney Kore kıyılarına uçak gemisi göndermesiyle taraflar Nisan ayında nükleer bir savaşın eşiğine gelmişti.

BMGK acil toplanıyor

Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de acil toplantıya çağırdı. Açık yapılacak toplantı bugün Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, BM kararlarını arsız şekilde ihlal eden füze testini kınadı.

Rusya devreye giriyor

Rusya ve Çin de Kuzey Kore'nin füze testine tepkili. Moskova'yı ziyaret eden Çin lideri Şi Jinping, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlandı. Ortak basın toplantısı yapan iki lider, Rusya'nın önerdiği Kuzey Kore planını Pekin yönetiminin kabul ettiğini açıkladı.

Plana göre, ABD ve müttefiklerinin icra ettiği büyük tatbikatlara son verilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin de her tür füze ve nükleer programı dondurması sağlanacak.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, uzun menzilli kıtalararası balistik füzenin 39 dakika havada kaldığını ve 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığını duyurmuştu. ABD ve Güney Kore ise, 930 kilometre mesafe kateden füzenin Japon denizine düştüğünü belirtmişti.

Bir önceki büyük test

Kuzey Kore, Mayıs ayının ortasında o zamana kadarki en uzun menzilli füzesini denemişti. Nükleer başlık taşıyabilen Hwasong-12 isimli füze, 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşmış ve 787 kilometre katetmişti. Füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.

Ürküten harita

Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir harita yayınladı. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un haritasına göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı, Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışıyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:56
  1. Kuzey Kore
  2. Pyongyang
  3. füze
  4. deneme
  5. test
  6. Hwasong-14
  7. Kim Jong-un
  8. ABD
  9. Donald Trump
  10. Çin
  11. Xi Jinping
  12. Güney Kore
  13. Seul
  14. BM
  15. Japonya
  16. Rusya
  17. Vladimir Putin
  18. tatbikat
  19. son dakika
  20. son dakika ABD
  21. Ordu
  22. BMGK
  23. Kore
  24. Pekin
  25. bugün
  26. Mısır
  27. Temmuz
  28. İsrail
  29. Almanya
  30. Pasifik
  31. Moskova
  32. İngiltere
  33. BBC Türkçe
  34. Washington
  35. Birleşmiş Milletler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe gecesi telefonuna servet değerinde teklif!
    1. Darbe gecesi telefonuna servet..
    2. Barzani'nin kanalından Türkiye'yi..
    3. 15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da..
    4. Antalya'da bini aşkın mirasçı..
    5. Müslüman belediye başkanını görünce..
    6. Mısır'dan flaş karar! 3 ay daha..
    7. Türkiye’nin güneydoğusu da dahil..
    8. Dolar 3.55 seviyesinde seyrediyor
    9. 87'lik sapık! Son anda enselendi
    10. Dayakçı kocasını öldüren kadın beraat..
    11. Amerika: Karara uymayan her ülke...
    12. Talimat Erdoğan'dan... AK Parti..
    13. Amerika anında yanıt verdi! Füzeler..
    14. Petrol fiyatları yüzde 20 artabilir
    15. Erdoğan talimat verdi: Değişecek
    16. Barzani'nin kanalından yine harita..
    17. Kur'an kursuna bombalı araçla..
    18. Volkswagen 17 yıl sonra İran’a dönüyor
    19. Bu nasıl müttefik!... MİT tırlarında..
    20. Bir yıllık yangın 3 günde gerçekleşti!
    "Başbakan bile gelse, buna kimsenin gücü yetmez!"
    "Başbakan bile gelse, buna kimsenin gücü yetmez!"
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek