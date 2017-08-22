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Amerika Afganistan'a daha fazla asker gönderecek

Pazartesi akşamı başkomutan sıfatıyla ülkesine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan çekilmeye karşı olduğunu belirterek daha fazla asker göndereceklerini açıkladı. Trump, teröristlere yataklık yapmakla suçladığı Pakistan’ı sert bir dille eleştirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 10:40
Amerika Afganistan'a daha fazla asker gönderecek

Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada  Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, 16 yıldır savaşın sürdüğü Afganistan’dan aniden asker çekmenin ‘tahmin edilebilir ve kabul edilemez’ sonuçları olacağını; bu nedenle de ABD askerlerinin ülkedeki operasyonlarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Donald Trump, "Afganistan ve daha geniş bölgede karşılaştığımız güvenlik tehditlerinin çok büyük olduğu sonucuna vardım" değerlendirmesinde bulundu.

Taliban’a açık kapı

Başkan olmadan önce Afganistan’dan çekilmeyi savunduğunu hatırlatan ABD Başkanı, artık çekilmeleriyle oluşacak boşluğa El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin yerleşeceğini düşündüğünü söyledi. Ancak “Bir gün, etkili bir askeri çabanın ardından, belki de Afganistan’daki Taliban unsurlarını da siyasi çözüme dahil edebiliriz” diyen Trump, ileride Taliban unsurlarıyla sağlanabilecek bir uzlaşma için açık kapı bıraktı.

Afganistan halkının kendi ulusunun güvenliğini sağlayacağını söyleyen Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek.  Onların başarılı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Taliban’dan sert tepki

Trump’ın konuşmasına sert tepki gösteren Taliban, ülkelerinin ABD için “bir başka mezar daha” olacağını öne sürdü.

“Birlik sayısı hakkında konuşmayacağız”

 "Birlik sayısından veya ileriki askeri faaliyet planımız hakkında konuşmayacağız" diyen Trump, gelişigüzel zaman çizelgelerinin değil, sahadaki koşulların bundan sonraki stratejilerini yönlendireceğini belirtti.

Trump, Afganistan’a gönderilecek asker sayısı hakkında bilgi vermese de, ABD’li yetkililer Pentagon’un tavsiyesinin uygulanacağını tahmin ediyor.  Pentagon, Afganistan’a 4 bin civarında asker gönderilmesini tavsiye etmişti.

Şu anda Afganistan’da yaklaşık 8 bin 400 ABD askeri bulunuyor. Bu sayının en fazla olduğu dönem, 2010-2011 yıllarında Obama yönetimi zamanındaydı. O zaman yaklaşık 100 bin ABD askeri Afganistan’da bulunuyordu.

“Pakistan çok şey kaybeder”

Pakistan’ı sert bir dille eleştiren Trump, Afganistan’ın komşusunun “kaos, şiddet ve terör yanlılarına güvenli bölge sunduğunu” ifade etti. “Artık Pakistan’ın terör örgütleri için güvenli bölge olmasına sessiz kalamayız. Pakistan Afganistan’daki çalışmalarımızda bize ortak olursa, çok şey kazanır. Ancak suçlulara ve teröristlere yataklık ederse, çok şey kaybeder. Pakistan’a biz milyarlarca dolar verirken, bizim savaştığımız teröristlere ev sahipliği yapıyorlar. Bunun hemen değişmesi gerekecek” dedi.

Trump, Afganistan’ın gelişimi için Hindistan’dan daha fazla yardım beklediklerini de söyledi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:40
  1. Afganistan
  2. ABD
  3. Trump
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  5. Taliban
  6. Pakistan
  7. El Kaide
  8. Hindistan
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