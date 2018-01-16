Amerika 2. İsrail’i kurmaya çalışıyor

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’yı meşrulaştırılma çabasının kınandığı belirtildi.



ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne destek vermesinin, demokrasi ile bağdaşmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “ABD, Suriye’de ikinci bir İsrail devleti kurmaya çalışıyor. Suriye’nin gerçek toprak sahipleri olarak bir terör örgütünün ülkemizde cirit atmasına razı gelmezken, şimdi ordu kurma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil. Demokrasi adına ülkemize girip topraklarımıza ve namusumuza göz diktiler. İnsanları tehcir politikası uygulayarak ülke dışına göçe zorladılar. Ülkemiz için gerekirse ölürüz ama yine de bunu kabul edemeyiz. ABD’yi bu girişiminden dolayı kınıyoruz ve bir an evvel bu yanlıştan dönmesini tavsiye ediyoruz. Bütün bunlar Suriye’yi bölme çabalarıdır ama Suriyeliler olarak asla izin vermeyeceğiz.”