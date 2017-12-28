Amerika, 19 binden fazla aracını Çin'den geri istedi!
ABD'li otomobil üreticisi Fiat Chrysler, Çin'deki 19 bin 572 aracını geri çağırdı.28 Aralık 2017 Perşembe 09:36
Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, araçların hava yastıklarının şişirilmesinde kullanılan pompalarda teknik bir kusur olduğu gerekçesiyle geri çağrıldığı belirtildi.
Çağırma işleminin, 2004-2012 yıllarında üretilen 300C sedan ve Jeep Wrangler modellerini kapsadığı ifade edildi.
Şirketin kusurlu parçaları ücretsiz değiştireceği kaydedildi.