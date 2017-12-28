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Amerika, 19 binden fazla aracını Çin'den geri istedi!

ABD'li otomobil üreticisi Fiat Chrysler, Çin'deki 19 bin 572 aracını geri çağırdı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:36
Amerika, 19 binden fazla aracını Çin'den geri istedi!

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, araçların hava yastıklarının şişirilmesinde kullanılan pompalarda teknik bir kusur olduğu gerekçesiyle geri çağrıldığı belirtildi.

Çağırma işleminin, 2004-2012 yıllarında üretilen 300C sedan ve Jeep Wrangler modellerini kapsadığı ifade edildi.

Şirketin kusurlu parçaları ücretsiz değiştireceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:36
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