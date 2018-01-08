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PKK yanlısı Amedsporlu Deniz Naki'ye silahlı saldırı

PKK sempatizanlığı ile bilinen Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, devre arası tatilinde gittiği Almanya'da silahlı saldırıya uğradı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:20
PKK yanlısı Amedsporlu Deniz Naki'ye silahlı saldırı

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, devre arası tatilini için doğduğu Almanya'ya gitti. TSİ gece 01.15'te Almanya'nın Aachen otobanında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Naki'nin aracına 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polisin inceleme başlattığı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

TERÖR PROPAGANDASINDAN CEZA ALMIŞTI

Deniz Naki'ye terörden hapis cezası! Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin, beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Naki ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Naki'nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Cezalandırılması yönündeki mütalaaya karşı savunma yapan Naki, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Naki'yi, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Futbolcu Naki hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Naki hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasında verilen beraat kararına savcının itirazı üzerine dava dosyası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Naki hakkındaki beraat kararını bozarak, yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kararda, futbolcu olan ve birçok kişi tarafından tanınan sanığın, sosyal medyadaki paylaşımlarını ülkede terör olaylarının arttığı, çukurların kazıldığı, barikatların kurulduğu ve güvenlik güçlerine silahlı saldırıların olduğu ortam ve koşullar altında yazdığının tespit edildiği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 08:20
  1. Amedspor
  2. Deniz Naki
  3. saldırı
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