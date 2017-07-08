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Amed Sportif Faaliyetler’den iki imza

2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler iç transferde iki futbolcu ile yeniden anlaşmaya varırken, kaleci Serkan İpek ise Cizrespor’a kiralık olarak verildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:09
Amed Sportif Faaliyetler’den iki imza

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Şahin Şafakoğlu ile bir yıllık, takım kaptanı Deniz Naki’yle de bir yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, sezonun devre arasında Denizli Büyükşehir Belediyespor’dan transfer edilen Şahin Şafakoğlu ile tekrar anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, kente dönen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Deniz Naki ile de yeniden anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Başarılı performansı ile dikkat çeken Şahin Şafakoğlu, Amedsporumuz’da kalarak sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Takım kaptanı Deniz Naki’de kendisine teklif edilen bir yıl opsiyonlu toplam 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 3 yıldır Amedspor formasını terleten başarılı kalecimiz Serkan İpek ise, Cizrespor’a 1 yıllığına kiralık olarak transfer olmuştur. Oyuncumuz Serkan İpek’e ve Cizrespor’a yeni sezonda başarılar dileriz” denildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:09
  1. Denizli
  2. Cizre
  3. Büyükşehir Belediyespor
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