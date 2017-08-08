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Amcasının oğlunu bıçaklayana adli kontrol

Samsun’da tartıştığı amcasının oğlunu bıçakla yaralayan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 22:49
Amcasının oğlunu bıçaklayana adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(27) tartıştığı amcasının oğlu M.K.K.’yi (34) sol kolundan bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, M.K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:49
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Samsun
  3. İlkadım
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