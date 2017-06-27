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Ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü

Elazığ’da dün akşam ambulansa verilen cesetle ilgili esrarengiz çözüldü. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı, olayla bağlantılı 5 şüpheliye ise adli kontrol verildi.

27 Haziran 2017 Salı 08:38
Ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü

Olay,Elazığ- Pertek yolu Gülmez tepesi mevkiinde meydana gelmişti. 112 Acil Komuta merkezini arayan şüpheliler, yaralı bir şahıs olduğunu belirterek sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Daha sonra Ambulansla olay yerine giden ekipleri karşılayan hafif ticari araçtaki şahıslar kafasından vurularak öldürülmüş Nedet Avcı'nın(38) , cesedini sağlık ekibine teslim etmişti.

Kafasından aldığı kurşun yarasıyla öldüğü tespit edilen şahıs Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Olayla ilgili Elazığ İl Jandarma Komutanlığıma bağlı ekipler 6 şüpheliyi tespit etti.
Şüphelilerden 5'i teslim olurken cinayeti işlediği iddia edilen M.K'yi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı.

Daha sonra 6 şüpheli "Kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.Gede nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 08:38
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