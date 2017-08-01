Ambulans yayaya çarptı!

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzeri Yeni Sanayi kavşağında meydana gelen kazada, Yılmaz E. idaresindeki ambulans karşıdan karşıya geçmeye çalışan Güllü A.(46) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaya Güllü A., bir rahatsızlığı olmadığını belirterek hastaneye gitmek istemedi. Olayın ardından eve giderek durumu anlattığı eşi tarafından hastaneye götürülen Güllü A., burada yapılan kontrol ve tedavisinin ardından ise taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.