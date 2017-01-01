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Amberin Zaman'dan 'teröristlere dokunulmasın' tweeti!

Taraf gazetesi eski yazarı Amberin Zaman sosyal medya hesabından teröre örgütüne destek verdi.

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timur cakir

Defol git o zaman bu ülkeden ,Git emek verdıgin pkk na katıl .Sende pkk nın sucuna ortak olan bir asalagin tekısın .

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Gürsel islek

Biri şunun kulağından tutsun artık amberin midir ne halttır vatan hainlerine geçit yok

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Faik

İtin ha ayağı ha kuyruğu ha dişleri fark etmez it ittir zamanı gelince hepsini itlaf edeceğiz ediyoruz evelALLAH

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Serdar

Onun adi işid degil daesamerika ve ingiltere kurdu yani senin annen ve baban ypg ile sgdise senin evlatlarin biri topal biri kor (istersen sen kendin oldurebilirsin henuz daha karninda cunki bunlar .Bununla beraber kendini cok onemli sanma amberin hanim seninde son kullanim tarihin varve son kullanim tarihin doldugunda evlatlarin seni becerecek

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Milli

Bu......i polisler sabaha karsi evinden almalidir

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ahmet

bizim bu olaylardan kurtulabilmemizin tek yolu vardir,Türkiye´nin acilen abd ve avrupa ile iliskilerini bitirip,Rusaya ile yola devam etmek gerekir,bazi sikintilar elbette olacaktir ama hepsi zamanla asilir,zaten bu icimizdeki hainlerin hala havlamalrinin ve hic geri adim atmadan kendine güvenlerinin böyle olmasinin tek sebebi bati´dir,inanin bizi mahveden bu bati´dam kurtuldukmu Türkiye´yi kimse durduramaz. bu köpeklerde ya sesini kisar yada defolup giderler ülkemizden.

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kemal korkmaz

Evet edilecek,nokta.

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Ali Dogruet

Ey Amberin Zaman. Batı versinsilahı YPG ye. O daPKK ya. Bizi aptal mı sanıyorsun. Batı samimi ise DEAŞ biter.Türkiye kendi güvenliğini mutlaka sağlar. FETO. DEAŞ YPG PYD BOKO-HARAMhepsikatil sürüsü. Bugün biri beni vurur. Öteki seni.Amberin sen sen ol. Ekmeğini yediğin bu topraklara adalet ek. Bu millet ölümden korkmaz ve teröriste boyun eğmez.

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ufuk tanyildiz

devlet aciz...bu hala disarda..yaziklar olsun

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