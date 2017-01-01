Amberin Zaman'dan 'teröristlere dokunulmasın' tweeti!

FETÖ'nün çıkardığı Taraf gazetesinin kurucularından olan Amberin Zaman, 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy saldırısından sonra DAEŞ'e karşı kanlı terör örgütü YPG'nin PKK'nın vurulmaması gerektiğini yazdı.
FETÖ'nün çıkardığı Taraf gazetesinin kurucularından olan Amberin Zaman, 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy saldırısından sonra DAEŞ'e karşı kanlı terör örgütü YPG'nin PKK'nın vurulmaması gerektiğini yazdı.
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Defol git o zaman bu ülkeden ,Git emek verdıgin pkk na katıl .Sende pkk nın sucuna ortak olan bir asalagin tekısın .Cevapla
Biri şunun kulağından tutsun artık amberin midir ne halttır vatan hainlerine geçit yokCevapla
Onun adi işid degil daesamerika ve ingiltere kurdu yani senin annen ve baban ypg ile sgdise senin evlatlarin biri topal biri kor (istersen sen kendin oldurebilirsin henuz daha karninda cunki bunlar .Bununla beraber kendini cok onemli sanma amberin hanim seninde son kullanim tarihin varve son kullanim tarihin doldugunda evlatlarin seni becerecekCevapla
bizim bu olaylardan kurtulabilmemizin tek yolu vardir,Türkiye´nin acilen abd ve avrupa ile iliskilerini bitirip,Rusaya ile yola devam etmek gerekir,bazi sikintilar elbette olacaktir ama hepsi zamanla asilir,zaten bu icimizdeki hainlerin hala havlamalrinin ve hic geri adim atmadan kendine güvenlerinin böyle olmasinin tek sebebi bati´dir,inanin bizi mahveden bu bati´dam kurtuldukmu Türkiye´yi kimse durduramaz. bu köpeklerde ya sesini kisar yada defolup giderler ülkemizden.Cevapla
Ey Amberin Zaman. Batı versinsilahı YPG ye. O daPKK ya. Bizi aptal mı sanıyorsun. Batı samimi ise DEAŞ biter.Türkiye kendi güvenliğini mutlaka sağlar. FETO. DEAŞ YPG PYD BOKO-HARAMhepsikatil sürüsü. Bugün biri beni vurur. Öteki seni.Amberin sen sen ol. Ekmeğini yediğin bu topraklara adalet ek. Bu millet ölümden korkmaz ve teröriste boyun eğmez.Cevapla
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