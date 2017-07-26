Ambargoculara net yanıt

Katar’a ambargo uygulayan ülkelerin başlattığı Katar krizi ters tepti. Türkiye, Katar ve ABD ortak tatbikat düzenleyecek. Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapan Katar, Türkiye ve ABD’nin yeni bir tatbikata hazırlandıklarını belirtti. Sputnik’in haberine göre, Atiyye şu ifadeleri kullandı: “Katar’ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD’nin terörle mücadelede Katar’la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Zira iki ülke uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonda müttefiktir. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak.”

TRUMP’IN TWEETLERİ YANILTTI

Katar-ABD ilişkilerinin güçlü olduğunu, Katar’daki Türk ve ABD askeri varlığının kesinlikle rahatsızlık kaynağı olmadığına belirten Atiyye, “Katar’a abluka uygulayan ülkeler, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Katar’ın duruşuna desteğini görmezden gelerek tansiyonu yükseltmede ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerine güvendi” diye konuştu.

TÜRK ASKERİ KATAR’DA

Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamı 19 Temmuz’da Katar’a intikal etmiş, toplam asker sayısı 171’e ulaşmıştı. Batarya, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan altıncı gruptu. TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran’da Katar’a konuşlanmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu’nda gerçekleştirmişti. Katar ve ABD, geçen ay Başkan Donald Trump’ın “Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor” sözlerine ve Körfez ülkelerinin yaptırımlarına rağmen ‘Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim Kalıcıdır’ isimli ortak tatbikat düzenlemişti. Yine Haziran ayında Katar, ABD ile 12 milyar dolarlık savaş uçağı alımı için anlaşma imzalamıştı.

Katar’ı karalama spotu!

ABD’deki Suudi Arabistan lobisi Katar karşıtı karalama kampanyası başlattı. 30’ar saniyelik yedi kamu spotu için tam 138 bin dolar ödedi. Suudi-Amerikan Halkla İlişkiler Komitesi’nin yürütttüğü kampanyada Katar, terör destekçisi ve Ortadoğu’da ABD müttefiklerinin altını oyan bir ülke olarak yansıtıldı. Seçilen yayın saatleri ise hedef kitlenin politikacılar olduğunu gösteriyor. Reklamlardan dördü haber programı Meet the Press, kalan üçü ise İngiliz Golf turnuvası sırasında yayına alınacak. Lobi, Meet the Press’teki toplam 120 saniyelik gösterimin her bir saniyesine bin dolar harcadı.

Hukuksuz liste genişledi

Katar’a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) daha önce açıkladıkları terör listesine 9 kurum ve 9 kişiyi daha ekledi. Mısır Haber Ajansı MENA’ya göre, listeye alınan ve Libya ile Yemen’e bağlı olduğu ifade edilen kurumların başında Bingazi Devrimciler Şura Konseyi, Libya “Nebe” uydu kanalı ve Yemenli hayır kuruluşlarının, 3’ü Katar diğerleri Kuveyt, Yemen ve Libya uyruklu olan kişiler arasında ise Kuveytli din adamı Hamid bin Abdullah el-Ali’nin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, Katar’ın “terörle mücadele kanununda” yaptığı düzenlemenin kendisinden beklenen adımlar olduğu ancak yeterli gelmediği kaydedildi. Söz konusu 4 ülke 9 Haziran’da yayınladığı ortak bildiriyle, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunu “terör listesine” alındığını açıklamıştı.