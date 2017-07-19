Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ambargocu ülkelerden 'İsrail ve Katar' açıklaması

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'a sundukları bütün talepler yerine getirilinceye kadar dört ülke olarak ambargoya devam edeceklerini bildirdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:32
Ambargocu ülkelerden 'İsrail ve Katar' açıklaması

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda toplandı.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Doha yönetimi, sunulan taleplerin tamamını yerine getirinceye kadar Katar’a ambargo başlatan dört ülkenin uygulamaları sürecek" dedi.

MESCİD-İ AKSA AÇIKLAMASI

Avvad ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının Bakanlar Kurulu tarafından kınandığını ve bundan derin endişe duyulduğunu söyledi.

Aksa'nın kapatılmasının dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını ifade eden Avvad, uluslararası topluma İsrail'in bu tür uygulamalarına karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:32
  1. İsrail
  2. suudi arabistan
  3. Katar
  4. Doha
  5. DÜNYA Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcak su içmenin faydalarını biliyor musunuz?
    1. Sıcak su içmenin faydalarını biliyor..
    2. Ankara'da son dakika gelişmesi.....
    3. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den Adil..
    4. Arda idmana çıkmadı ortalık karıştı!
    5. FETÖ’cü papazın yaptıkları şoke etti!
    6. O ülkede telefon dolandırıcısına ömür..
    7. Terör yuvaları artık menzilimizde!..
    8. Altay Tankı için 3 firmaya davet
    9. Denizli'de askere gitmeye hazırlanan 2..
    10. FETÖ'cülerin oyununu polis bozdu
    11. Anıtkabir söylenti Bakan Işık'tan..
    12. Hero tişörtü giyenler için karar..
    13. Hükümetten kritik FETÖ açıklaması!..
    14. WhatsApp, YouTube yürütme özelliği..
    15. Tek tip kıyafette iki seçenek
    16. Cilvegözü sınır kapısı kapatıldı!
    17. Sıcaklara özel ‘içilebilir baklava’
    18. Toroğlu topa tuttu: Dayağı yedi ama...
    19. Namaz kılanlara saldırı! Kanlar içinde..
    20. Bolu'da korkunç kaza!
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    IMF'den Türkiye açıklaması
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var