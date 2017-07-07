Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ambargocu ülkeler yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Hazırladıkları 13 maddelik talep listesinin Doha tarafından reddedilmesinin ardından Kahire'de toplanan dört Arap ülkesinin Dışişleri Bakanları, Katar'a karşı 'ekonomik, siyasi ve hukuki' yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:26
Ambargocu ülkeler yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Katar'ın Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından hazırlanan 13 maddelik talep listesini kabul etmemesinin ardından Kahire'de toplanan söz konusu ülkelerin Dışişleri Bakanları yeni yaptırımlarda bulunacaklarını açıkladı.

Katar tarafından kabul edilmeyen 13 maddelik talep listesini geri çeken ülkeler, Doha'ya karşı 'ekonomik, siyasi ve hukuki' yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

5 Haziran'da Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ve Doha'yı terörizme destek vermekle suçlayan ülkeler, önce 59 ismin ve bazı kuruluşların yer aldığı bir listeyi yayınlamış ve terörle ilişkilendirmeye çalışmışlardı.

Ardından da aralarında Türkiye'nin Doha'daki askeri üssü ve Aljazeera'nin kapatılmasının da yer aldığı 13 maddelik talep listesini Kuveyt aracılığı ile Doha'ya bildiren ülkeler, söz konusu taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni adımlar atacaklarının tehdidinde bulunmuşlardı.

Katar, kendisini terörizme destekle suçlayan ve ambargo uygulayan dört ülkenin taleplerini kabul etmemişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan dört Arap ülkesinin Dışişleri Bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, Katar yönetiminin bu kararla sorunu diplomatik yollarla çözme çabalarını sabote ettiğini iddia etmişti.

BBC'de yer alan habere göre ise, Doha'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımların 'ekonomik, siyasi ve hukuki' olacağını belirten 'Arap ülkeleri, yeni yaptırımların içeriğine ve ne zaman hayata geçirileceklerine dair bilgi vermedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:26
  1. Türkiye
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Mısır
  4. Katar
  5. Kuveyt
  6. Bahreyn
  7. Arabistan
  8. Kahire
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
    1. 2 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı..
    2. Kuzey Kore çıldırdı! Binlerce insan...
    3. Beşiktaş, Çınar ile anlaştı
    4. Tercihinde vergi avantajı etkili oldu
    5. Bu paylaşım CHP'lileri çıldırttı!..
    6. Merkez Bankası'ndan bankalara kritik..
    7. 180 günde toplam 260 icraat
    8. Hollanda'dan çirkin 15 Temmuz..
    9. Limana ulaştı... Çin'den kritik adım!
    10. Enerjinin geleceği İstanbul’da..
    11. BM Genel Sekreteri Guterres'den..
    12. Herkes konuşacak zannetti Fikret Orman..
    13. Güneş çarpmasına karşı soğan tavsiyesi
    14. Dövizin ateşi yükseldi! O sınır aşıldı
    15. Amerika'da bir Türk ölü bulundu!
    16. Skandal karşılama için soruşturma..
    17. Hassan Kasımpaşa'da
    18. West Ham, Galatasaray’ın teklifini..
    19. Hollanda'dan çirkin Türkiye mesajı!
    20. Avrupa Parlamentosu'nun skandal..
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!