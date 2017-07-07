Ambargocu ülkeler yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Katar'ın Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından hazırlanan 13 maddelik talep listesini kabul etmemesinin ardından Kahire'de toplanan söz konusu ülkelerin Dışişleri Bakanları yeni yaptırımlarda bulunacaklarını açıkladı.

Katar tarafından kabul edilmeyen 13 maddelik talep listesini geri çeken ülkeler, Doha'ya karşı 'ekonomik, siyasi ve hukuki' yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

5 Haziran'da Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ve Doha'yı terörizme destek vermekle suçlayan ülkeler, önce 59 ismin ve bazı kuruluşların yer aldığı bir listeyi yayınlamış ve terörle ilişkilendirmeye çalışmışlardı.

Ardından da aralarında Türkiye'nin Doha'daki askeri üssü ve Aljazeera'nin kapatılmasının da yer aldığı 13 maddelik talep listesini Kuveyt aracılığı ile Doha'ya bildiren ülkeler, söz konusu taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni adımlar atacaklarının tehdidinde bulunmuşlardı.

Katar, kendisini terörizme destekle suçlayan ve ambargo uygulayan dört ülkenin taleplerini kabul etmemişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan dört Arap ülkesinin Dışişleri Bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, Katar yönetiminin bu kararla sorunu diplomatik yollarla çözme çabalarını sabote ettiğini iddia etmişti.

BBC'de yer alan habere göre ise, Doha'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımların 'ekonomik, siyasi ve hukuki' olacağını belirten 'Arap ülkeleri, yeni yaptırımların içeriğine ve ne zaman hayata geçirileceklerine dair bilgi vermedi.