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Amazon'dan dev kargo hamlesi

Amazon, sipariş edilen ürünleri müşterilerine teslim etmek için kendi kargo şirketini kurmayı hedefliyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:40
Amazon'dan dev kargo hamlesi

Sipariş aşamasından teslimata kadar yaşanan süreci daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefleyen perakende devi Amazon, bu yıl içerisinde kendi özel kargo şirketini kurmak için çalışmalara başladı bile.

Wall Street Journal gazetesinde çıkan habere göre e- ticaret devi Amazon, Amerika ve çoğu Avrupa ülkesinde aktif olan UPS ve FedEx gibi kargo şirketleriyle boy ölçüşmeye çalışacak. Buna göre ürünlerini Amazon’da satışa çıkaran mağazalar, başka kargo firmalarıyla anlaşmaktansa doğrudan Amazon’un kargo şirketiyle anlaşacak.

Aslında Amazon’un kendi kargo şirketini kuracağı söylentileri pek de yeni sayılmaz. Ancak bu kez durum ciddi. Amazon gözünü karartıp başlangıçta sınırlı şehirde hizmet verecek olsa da kendi kargo şirketini oluşturmak için planlamalar yapmaya başladı.

 
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:40
  1. Amazon
  2. e- ticaret
  3. kargo

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