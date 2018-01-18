Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Amasya'da düzenlenen uyuşturucuoperasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, satışa hazır 244 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.