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Amasya'da trüf mantarı tespit edildi

Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde yaklaşık 100 hektarlık alanda yazlık siyah trüf olarak da bilinen 'tuber aestivum' türü mantar tespit edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:33
Amasya'da trüf mantarı tespit edildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde "siyah elmas" olarak nitelendirilen trüf mantarı bulundu.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğünce Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde özel eğitimli köpeklerle yapılan araştırmada, 100 hektarlık alanda kendiliğinden yetişmiş trüf mantarı tespit edildi.

Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü İbrahim Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının "Trüf Ormanı Eylem Planı" kapsamında trüf mantarı tespit çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaları sonucunda değerli bir trüf mantarı türü bulduklarını ifade eden Yılmazer, "Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde yaklaşık 100 hektarlık alanda yazlık siyah trüf olarak da bilinen 'tuber aestivum' türü mantar tespit ettik. Bu mantar türünün kilogramı 200 ila 3 bin 500 avro civarında satılıyor." dedi.

Trüf mantarının özel ve kıymetli bir ürün olduğunu vurgulayan Yılmazer, mantar bulunan bölgenin hem envanter hem de yöre halkına ve ülke ekonomisine kazandırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yılmazer, trüfün içerdiği protein ve mineral miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:33
  1. Gümüş
  2. Amasya
  3. Çal
  4. İbrahim Yılmaz
  5. Hamamözü
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