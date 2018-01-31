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Amasya’da tarla sürerken bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

Amasya’da Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık tarihi eserleri tarla sürerken tesadüfen bulan köylü, aradan bir yıl geçtikten sonra satmaya çalıştığı eserlerle birlikte jandarmaya yakalandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:10
Amasya’da tarla sürerken bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

Amasya merkeze bağlı Abacı köyünde yaşayan K.Y. tıpkı ‘Köyden indim şehire’ adlı filmdeki gibi kendisine ait tarlayı traktörle sürdüğü sırada takılan taşın kalkmasıyla Roma döneminden kalma mezarla karşılaştı. Mezarın içindeki insan iskelet kalıntılarının yanında 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 2 gözyaşı şişesi, 1 bronz ayna, 1 saç tokası, 1 yüzük ve 2 metal objeyi çıkarıp evine götüren K.Y. durumu yakınlarından da gizledi.

Aradan bir yıl geçtikten sonra eserleri satmak istediği sırada Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibine takılan K.Y.'nin eviyle yanındaki eklentilerinde yapılan aramada mezardan çıkan tarihi eserler ile ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar mühimmat bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin il merkezindeki M.D.'nin iş yerinde yapılan aramada ise erken Roma dönemine ait 43 sikke, bir yüzünde Hz. İsa diğer yüzünde Hz. Meryem figürlü tunç tablet, 1 Hz. İsa figürlü metal haç, 1 metal kolye ucu, 1 mühür, 1 dibek ve tokmağı ile 7 cam obje tespit edildi.

Operasyonda toplam 63 eser ele geçirilirken, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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