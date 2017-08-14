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Amasya'da karpuzcunun kelek bulana 'altın' vaadi işleri ikiye katladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde karpuzculuk yapan Esat Sözen, karpuzun ham çıkması halinde çeyrek altın verme vaadiyle düzenlediği kampanya sayesinde bir haftada yaklaşık 35 ton karpuz sattı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:12
Amasya'da karpuzcunun kelek bulana 'altın' vaadi işleri ikiye katladı

  Pazar yerinde "Beyaz bulana çeyrek altın var" yazılı tezgahındaki karpuzların üstüne altın yapıştırıp dikkat çekmeyi başaran 32 yaşındaki Sözen, ürünlerine çok güvendiğini belirterek, “10 gün öncesine kadar haftada 20-22 ton arası satışımız oluyordu. Şimdi ise artış ile 30-35 ton kadar sattığımız oldu” dedi.
  Kilosu 1 TL’den satılan karpuzlardan kesip müşterilerine de ikram eden 16 yıllık karpuzcu Sözen, bu ana kadar kabak karpuz çıkmadığını söyledi. Sözen’den sürekli alışveriş yapan müşterilerden Celal Aksu da, “Bugüne kadar kelek çıkmadı. Bundan sonra da çıkmaz galiba. Bize de o çeyrek altın rast gelmez” diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:12
  1. karpuz
  2. kelek
  3. altın
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